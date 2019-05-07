S7 запускает рейсы из Новосибирска в Воронеж с авиабилетами по цене железнодорожных

Летать в столицу Черноземья авиакомпания начнёт в первый день лета

Летом и в начале осени S7 Airlines планирует летать в Воронеж два раза в неделю, потом частота рейсов сократится. На фото — Благовещенский кафедральный собор в Воронеже

Авиакомпания S7 Airlines запустит прямой рейс из Новосибирска в Воронеж: полёты по этому направлению начнутся меньше чем через месяц.







С 1 июня до 21 сентября перевозчик планирует летать по новому маршруту два раза в неделю — по вторникам и субботам, сообщается в расписании на сайте аэропорта Толмачёво.







Вылетать из Новосибирска самолёты Embraer-170 будут в 20:20 по местному времени. В Воронеже пассажиры окажутся спустя 4 часа 50 минут. Обратные рейсы будут прилетать в новосибирский аэропорт Толмачёво на следующее утро — по средам и воскресеньям в 6:10.







По данным на сайте S7 Airlines, билеты на первый рейс в Воронеж продаются по 5555 рублей в одну сторону с учётом сборов (по тарифу «Эконом Гибкий»).







Сопоставимые цены на билеты предлагает РЖД: билет на поезд из Новосибирска в Воронеж с отправлением 1 июня будет стоить от 4227 рублей. В дороге придётся провести почти 60 часов.





В пресс-службе аэропорта Толмачёво корреспонденту НГС уточнили, что рейс в Воронеж — новый в маршрутной сети.





Сейчас из Новосибирска в Воронеж можно улететь только с пересадкой: по данным aviasales.ru, в мае цена билетов начинается от 8484 рублей в одну сторону.







Как следует из расписания на сайте Толмачёво, позже, осенью, авиакомпания планирует сократить частоту рейсов в Воронеж до одного в неделю с вылетом по субботам.







Куда ещё этим летом будут летать прямые рейсы из Новосибирска, можно узнать из подробного расписания аэропорта Толмачёво, которое ранее опубликовал НГС.