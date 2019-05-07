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Еда

Под Новосибирском выросли первые грибы

Сибиряк собрал два десятка сморчков недалеко от Мошково

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После тёплых выходных в лесах выросли сморчки

Фото: gredigats / forum.ngs.ru

В лесах под Новосибирском появились первые грибы — грибники на форумах уже делятся фотографиями собранных сморчков.

«В Мошковском районе, 30 минут в лесу, у собаки вся морда в клещах», — написал участник форума НГС gredigats.

В новосибирских лесах сейчас много клещей — грибники сильно рискуют, когда отправляются за грибами. В конце апреля областной минздрав заявил о небывалом количестве укусов клещей — из-за тёплой весны клещи стали чаще атаковать новосибирцев, чем год назад. 

Перед началом дачного сезона НГС подготовил инструкцию, как правильно снять клеща и что нужно сделать после укуса.

Дарья Януш
Фото gredigats / forum.ngs.ru

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КОММЕНТАРИИ (1)

Павел
7 май 2019 в 16:37

Что это было? Рекомендация купить укол от клещей, или не кушать поганки?