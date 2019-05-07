Под Новосибирском выросли первые грибы

Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Привет! Мы запустили рубрику "Куда ты летишь?" - в ней мы каждую неделю будем разбирать спорные видео ДТП с экспертами и рассказывать о сложных маневрах, которые могут плохо закончиться для водителей. Наш первый материал уже на сайте!
Привет! По просьбам читателей мы сделали в версии нашего сайта для ПК кнопку, которая помогает вернуться наверх, к самому началу материала. Теперь читать наши фоторепортажи и длинные интервью стало чуточку удобнее!
Сибиряк собрал два десятка сморчков недалеко от Мошково
После тёплых выходных в лесах выросли сморчки
В лесах под Новосибирском появились первые грибы — грибники на форумах уже делятся фотографиями собранных сморчков.
«В Мошковском районе, 30 минут в лесу, у собаки вся морда в клещах», — написал участник форума НГС gredigats.
В новосибирских лесах сейчас много клещей — грибники сильно рискуют, когда отправляются за грибами. В конце апреля областной минздрав заявил о небывалом количестве укусов клещей — из-за тёплой весны клещи стали чаще атаковать новосибирцев, чем год назад.
Перед началом дачного сезона НГС подготовил инструкцию, как правильно снять клеща и что нужно сделать после укуса.
Дарья Януш
Фото gredigats / forum.ngs.ru