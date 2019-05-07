Под Новосибирском выросли первые грибы

В лесах под Новосибирском появились первые грибы — грибники на форумах уже делятся фотографиями собранных сморчков.

«В Мошковском районе, 30 минут в лесу, у собаки вся морда в клещах», — написал участник форума НГС gredigats.

В новосибирских лесах сейчас много клещей — грибники сильно рискуют, когда отправляются за грибами. В конце апреля областной минздрав заявил о небывалом количестве укусов клещей — из-за тёплой весны клещи стали чаще атаковать новосибирцев, чем год назад.

Перед началом дачного сезона НГС подготовил инструкцию, как правильно снять клеща и что нужно сделать после укуса.