Директор «Горводоканала» отчитался о своей зарплате — 213 тысяч в месяц

В этом году в «Горводоканале», который воглавляет Юрий Похил, проходили обыски

Мэрия Новосибирска опубликовала данные о зарплате руководителей крупнейших муниципальных предприятий — самая большая зарплата оказалась у директора «Горводоканала» Юрия Похила.





В документе, опубликованном сегодня на сайте мэрии, приведены зарплаты руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров восьми муниципальных предприятий за 2018 год.





Зарплата Юрия Похила из «Горводоканала» в 2018 году составлял 213 тысяч рублей в месяц. Всего у него 4 заместителя: их месячные зарплаты варьируются от 107 тысяч до 135 тысяч рублей. Главный бухгалтер предприятия получал в среднем по 122 тысячи рублей в месяц.





Весной в этом году на предприятии проходили обыски. Мэрия опровергала интерес полиции к директору «Горводоканала».





На втором месте по размеру зарплаты оказался Михаил Колесников — директор МУП «Энергия», который получал по 164 тысячи рублей в месяц. Доход директора МУП «Электросеть» Юрия Рахманова — 115 тысяч рублей.





Директор МКУ «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда» Снежана Щербинина получала 84 тысячи рублей, директор «Дирекции единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» Светлана Жданова — 79 тысяч рублей, Андрей Каркавин, который руководит «Новосибирским центром по проблемам домашних животных», — 75 тысяч рублей.





Замыкают список директор МУП ЖКХ Михаил Грязнов с зарплатой 66 тысяч в месяц и директор «Спецавтохозяйства» Андрей Зыков с 65 тысячами.







Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, как формируется зарплата руководителям МУПов и завиисит ли она от эффективности работы компаний.





Руководитель МУП «Горводоканал» не впервые отчитывается о рекордной зарплате — два года назад доход Юрия Похила составлял 195 тысяч рублей в месяц.