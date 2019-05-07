Видео: кошка упала с пятого этажа и спряталась в бетонной лестнице — на помощь приехали спасатели

Специалисты справились с задачей за несколько минут

Испуганное животное вернули хозяйке

Вчера, 6 мая, вечером в 19:48 на телефон дежурного МАСС поступил вызов. 20-летняя девушка попросила помочь ей извлечь из бетонной лестницы домашнее животное.







«Как пояснила спасателям хозяйка кошки, животное упало из окна 5-го этажа и залезло в щель в бетонном полу подъезда», — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».





За несколько минут с помощью специального оборудования специалисты разобрали часть крыльца и спустились за животным.











Напуганную кошку вернули хозяйке.







«Так как мы видим, что кошка мурлыкает <...> отсюда можно сделать вывод, что состояние на тот момент было удовлетворительное как минимум», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.





В январе этого года спасатели выезжали на помощь собаке, которую пришлось доставать из заброшенного погреба.

