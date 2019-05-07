Метрополитен объявил об увеличении работы на час из-за празднования Дня Победы

Публикуем время работы разных выходов на станциях

Метро после празднования 9 Мая будет работать до часа ночи
Метро после празднования 9 Мая будет работать до часа ночи

Новосибирский метрополитен увеличил время работы на час после празднования Дня Победы.


«В связи с празднованием Дня Победы 9 мая работа метрополитена продлена до 1:00 ч», — говорится в сообщении метрополитена.


При этом время работы разных выходов будет отличаться — публикуем список.


Работа входов будет отличаться
Работа входов будет отличаться


Праздничную программу на День Победы НГС публиковал на прошлой неделе — мы перечислили важные мероприятия 9 Мая и подробно описали маршрут «Бессмертного полка».

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