Метрополитен объявил об увеличении работы на час из-за празднования Дня Победы
Публикуем время работы разных выходов на станциях
Новосибирский метрополитен увеличил время работы на час после празднования Дня Победы.
«В связи с празднованием Дня Победы 9 мая работа метрополитена продлена до 1:00 ч», — говорится в сообщении метрополитена.
При этом время работы разных выходов будет отличаться — публикуем список.
Праздничную программу на День Победы НГС публиковал на прошлой неделе — мы перечислили важные мероприятия 9 Мая и подробно описали маршрут «Бессмертного полка».