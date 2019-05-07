Метрополитен объявил об увеличении работы на час из-за празднования Дня Победы

Публикуем время работы разных выходов на станциях

Метро после празднования 9 Мая будет работать до часа ночи

Новосибирский метрополитен увеличил время работы на час после празднования Дня Победы.







«В связи с празднованием Дня Победы 9 мая работа метрополитена продлена до 1:00 ч», — говорится в сообщении метрополитена.





При этом время работы разных выходов будет отличаться — публикуем список.





Работа входов будет отличаться





Праздничную программу на День Победы НГС публиковал на прошлой неделе — мы перечислили важные мероприятия 9 Мая и подробно описали маршрут «Бессмертного полка».

