«Был слышен взрыв»: на ОбьГЭС закоротило трансформаторную будку

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Дома на нескольких улицах остались без света на три часа
Очевидцы сообщают, что в трансформаторной будке вышибло двери
Накануне вечером, 6 мая, в Советском районе Новосибирска случилось короткое замыкание в трансформаторной будке на ОбьГЭС — очевидцы услышали взрыв.
«Внутри был слышен взрыв, а потом из щелей повалил дым — оказалось, короткое замыкание было», — рассказал корреспонденту НГС дежурный службы 112, информация поступила в 21:20
Трансформаторная будка расположена на улице Барьерная. После случившегося свет отключился в домах на этой улице и улице Динамовцев.
«По улице Барьерная 3, 5, 7. Динамовцев 1, 3. Сгорела трансформаторная будка, да так, что все двери в будке повышибало», — говорится в сообщении очевидца в группе «На ОбьГЭСе» в соцсети «ВКонтакте».
Начальник ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев уточнил, что света из-за короткого замыкания в трансформаторной будке в домах не было около трёх часов.
Кроме того, вчера проблемы с электричеством случились и в Заельцовском районе Новосибирска — там без света остались полтысячи домов.
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
Это что трагедия? Не было света, аж три часа!!!!!!!!!
Ребята, а давайте писать на НГС, что у вас на 15 минут отключили отопление.А что, вы же деньги за это платите.
Мы потерпим.. и с нетерпением ждем парада победы!(( - Деды воевали! (с).
"Накануне вечером, 7 мая...", хорошо хоть не 9-го мая.
Браво! Пошарил в инете, сначала подумал что "белочка", тут как раз утренний россол-нет 7-только сегодня, позвонил Григорию-нет говорит, вечер вчера был, мы же в теплице выпивали, костян там с лехой и уснули..., не, не утро щас.
Отлегло.