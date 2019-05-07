«Был слышен взрыв»: на ОбьГЭС закоротило трансформаторную будку

Накануне вечером, 6 мая, в Советском районе Новосибирска случилось короткое замыкание в трансформаторной будке на ОбьГЭС — очевидцы услышали взрыв.



«Внутри был слышен взрыв, а потом из щелей повалил дым — оказалось, короткое замыкание было», — рассказал корреспонденту НГС дежурный службы 112, информация поступила в 21:20

Трансформаторная будка расположена на улице Барьерная. После случившегося свет отключился в домах на этой улице и улице Динамовцев.

«По улице Барьерная 3, 5, 7. Динамовцев 1, 3. Сгорела трансформаторная будка, да так, что все двери в будке повышибало», — говорится в сообщении очевидца в группе «На ОбьГЭСе» в соцсети «ВКонтакте».