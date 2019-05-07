«Аэрофлот» отменил два ночных новосибирских рейса из-за катастрофы в Шереметьево

Московский аэропорт планирует войти в график выполнения рейсов в течение суток

5 мая в Шереметьево совершил экстренную посадку самолёт «Аэрофлота»
5 мая в Шереметьево совершил экстренную посадку самолёт «Аэрофлота»

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила два новосибирских рейса Москва (Шереметьево) — Новосибирск и Новосибирск — Москва (Шереметьево) из-за закрытия взлётно-посадочной полосы московского аэропорта. Информация об этом появилась на официальном сайте авиакомпании.


Отменён рейс СУ 1548 Москва (Шереметьево) — Новосибирск, а также рейс СУ 1549 из Новосибирска в Москву. 


В пресс-службе Шереметьево сообщили, что московский аэропорт планирует войти в график выполнения рейсов в течение суток. 


«Аэропорт Шереметьево перешёл в штатный режим работы с двумя взлётно-посадочными полосами. Планируется, что в течение предстоящих суток аэропорт войдет в график выполнения рейсов согласно центральному расписанию. <...> Авиакомпании посредством СМС-сообщений и телефонных звонков минимум за пять часов информируют пассажиров отменённых либо отложенных рейсов о соответствующих изменениях в статусе», — отметили в пресс-службе. 


Вчера утром по этой же причине были отменены два новосибирских рейса. В воскресенье вечером в московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку борт «Аэрофлота» SU 1492, летевший в Мурманск. Во время посадки у самолёта загорелись двигатели. В происшествии погиб 41 человек.


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