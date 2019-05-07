Новосибирский парапланерист погиб при прыжке с парашютом в Турции

Во время прыжка он упал в море и разбился

Новосибирец совершал прыжок с высоты 1800 метров

Парапланерист из Новосибирска Андрей Куринин разбился на параплане в Турции — об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на российское генконсульство. Трагедия произошла 6 мая в Анталье.







«Гражданин России Андрей Куринин 1975 года рождения приехал на отдых по линии туроператора Pegas Touristik. Мы подтверждаем факт его смерти. Погибший на основании документа о том, что он профессионально занимается парашютным спортом, самостоятельно приобрел экскурсию, предусматривающую прыжок с парашютом без инструктора. Во время прыжка 6 мая произошла нештатная ситуация, он упал в море и разбился», — приводит слова ТАСС дипломатического представительства.





Также отмечается, что сейчас оформляют документы, которые необходимы для репатриации.





В июле 2007 году парамоторная команда новосибирского клуба ASA-Сибирь, в составе которой был Андрей Куринин, совершила перелёт до самой высокой точки Сибири — горы Белуха, а в декабре Куринин вместе с курсантом поднялись над Гималаями на высоту 6000 метров.



