«Там, в принципе, уже поздно было»: очевидец жестокого убийства на пляже пытался спасти сироту

Мужчина отдыхал с семьёй, когда его позвали на помощь

Убитому Роману Шахматову было 29 лет
Убитому Роману Шахматову было 29 лет

Очевидец жестокого убийства Романа Шахматова, которое произошло вечером 4 мая, рассказал, как оказался на пляже и пытался спасти молодого человека. 


«Мы с семьёй поехали отдыхать на пляж. Ушли подальше, чтобы народу не было особо. Только начали раскладывать вещи, буквально через минут пять подбегает паренёк из леса. Говорит: «Человека избили, там помощь нужна». Мы с моим дядей подошли. И человек, Роман, лежал весь в крови с порезом на шее, или колотая это рана была, не знаю. Я сорвал рукав с него, попытался прижать, остановить кровь. Но там, в принципе, уже поздно было. Медики приехали, сказали, что я мог и не стараться», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Евгений М.

Пока Евгений пытался спасти молодого человека, другой свидетель успел сбегать за спасателями.

«Он сразу побежал в пункт, где спасатели сидят. Прибежал с ними. И после подъехали полиция со скорой. Но это буквально всё в десять минут уложилось. Быстро достаточно подъехали. <…> Когда живёшь в мире нехорошем, это нехорошее со временем перестаёт удивлять. <…> Были мысли, что я оставлю свои следы и ещё потом скажут, что я виновник происшествия. К счастью, так не произошло. Но помочь-то надо было в любом случае, хоть что-то сделать, не просто стоять», — добавил Евгений.

Свидетелей через два часа после происшествия забрали на допрос к следователям.

«Он (Роман. — Прим. ред.) там лежал уже какое-то время, потому что весь кровью истёк. Кроме позвавшего на помощь парня и меня с дядей больше не было никого», — отметил свидетель.

Следователи уже задержали двух подозреваемых в убийстве Романа Шахматова — задержанные были ранее судимы за особо тяжкие преступления.

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