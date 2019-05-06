«Победа была эмоциональная и очень значимая»: сибирячка стала вице-чемпионкой Европы по бодибилдингу

Для спортсменки это были первые международные соревнования

В апреле Алина Воронова заняла третье место на чемпионате России по бодибилдингу
В апреле Алина Воронова заняла третье место на чемпионате России по бодибилдингу

Спортсменка из Новосибирска Алина Воронова стала вице-чемпионкой Европы по бодибилдингу в категории «фитнес-бикини (до 160 см)». Соревнования проходили в Испании. 


Как рассказала спортсменка корреспонденту НГС, для неё эта победа очень значима, поскольку для сибирячки это были первые международные соревнования.


«Основная сложность заключается в самой подготовке, когда делается форма, соблюдается диета, тренировки, а на сцене уже нужно показать результат. <...> Здесь отобраны лучшие участники, для этого нужно пройти отбор в своей стране, прежде чем попасть на чемпионат Европы. Где-то в глубине души я надеялась на такой результат, хотела медаль. [Когда узнала, что заняла второе место], испытала эмоции радости большой, потому что это мой первый международный турнир, очень серьёзный турнир. Если на чемпионат России я уже ездила, какие-то региональные этапы выигрывала, а это что-то новое, поэтому эта победа была эмоциональная и очень значимая для меня», — рассказала Алина Воронова. 


Спортсменка из Новосибирска на фотографии слева — ей вручили медаль, кубок и грамоту
Спортсменка из Новосибирска на фотографии слева — ей вручили медаль, кубок и грамоту


В конце апреля Алина Воронова стала бронзовым чемпионом России по бодибилдингу в категории «юниорки (до 166 см)» — тогда сибирячка осталась довольна своими результатами


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