В Заельцовском районе более 500 домов остались без света

Свет обещают вернуть ближе к полуночи

Свет отключили сегодня днём
Свет отключили сегодня днём

Сегодня днём, 6 мая, в частном секторе в Заельцовском районе Новосибирска почти 600 домов остались без света — аварийные службы обещают, что электричество появится ближе к полуночи. 


О том, что частный сектор остался без света, в редакцию НГС сообщил читатель Александр. По его словам, электричество отключили около 13 часов дня. 


«От Жуковского до Бестужева здоровенный квартал без электричества. Тут огромный кусок частного сектора сидит с часу дня. Работники говорят, что ещё даже не нашли причину», — рассказал корреспонденту НГС Александр. 


Согласно карте отключений, размещённой на муниципальном портале Новосибирска, в Заельцовском районе без света остались 578 домов
Согласно карте отключений, размещённой на муниципальном портале Новосибирска, в Заельцовском районе без света остались 578 домов


Информацию об аварийном отключении корреспонденту НГС подтвердили в единой диспетчерской службе. По их данным, свет появится ближе к полуночи. 


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