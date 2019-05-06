В Заельцовском районе более 500 домов остались без света

Свет отключили сегодня днём

Сегодня днём, 6 мая, в частном секторе в Заельцовском районе Новосибирска почти 600 домов остались без света — аварийные службы обещают, что электричество появится ближе к полуночи.





О том, что частный сектор остался без света, в редакцию НГС сообщил читатель Александр. По его словам, электричество отключили около 13 часов дня.





«От Жуковского до Бестужева здоровенный квартал без электричества. Тут огромный кусок частного сектора сидит с часу дня. Работники говорят, что ещё даже не нашли причину», — рассказал корреспонденту НГС Александр.





Согласно карте отключений, размещённой на муниципальном портале Новосибирска, в Заельцовском районе без света остались 578 домов





Информацию об аварийном отключении корреспонденту НГС подтвердили в единой диспетчерской службе. По их данным, свет появится ближе к полуночи.







В конце апреля без света остались десять домов в Октябрьском районе — жильцы просидели без электричества до утра.