Бывший мэр Екатеринбурга побегал по Новосибирску и надышался пылью

Евгений Ройзман часто бегает по Екатеринбургу, а на выходных он бегал в Сибири

Евгений Ройзман уверен, что ситуация может измениться, если Новосибирском заинтересуются федеральные власти
Евгений Ройзман уверен, что ситуация может измениться, если Новосибирском заинтересуются федеральные власти

Общественник и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман посетил Новосибирск в выходные — он приехал на форум «Свободные люди», а после него совершил вечернюю пробежку и ужаснулся городской пыли.


Фотографию с Евгением Ройзманом опубликовал у себя на странице в социальной сети Facebook пользователь Сергей Мордвинов. «Гуляешь такой по Новосибирску, а тебе навстречу Евгений Ройзман вечернюю пробежку совершает», — написал Сергей Мордвинов.


Как сообщил корреспонденту НГС сам Евгений Ройзман, он пробежал в Новосибирске 15 километров по центру и обратил внимание на сильную запылённость города. 


«Перед этим у меня в графике была пробежка по Москве — 15 километров. В Москве по сравнению с Новосибирском просто озон и дышится легко, и совсем другое. 


В Новосибирске даже по центру ты бежишь — очень тяжело, очень много пыли в городе. Причём эта та пыль, которая остаётся с зимы. 


Связано это с тем, что весь снег вывезти из города не успели, а снег — это очень сильный абсорбент», — сказал Ройзман.



Бывший глава Екатеринбурга отметил, что в первую очередь такая разница связана с финансированием, которое выделяют на содержание Москвы в порядке. 


«Москве денег тратится на это в десять раз больше, чем на все города-миллионники вместе взятые. Поэтому понятно, что не хватает техники, у города нет возможности её закупать. 


Понятно, что нужна мобильная техника, которая будет работать на тротуарах. Видно, что залатано всё, что за городом следят, стараются. Ещё что я заметил — гораздо меньше освещено улиц по сравнению с Москвой, но это проблема всех миллионников», — рассказал Евгений Ройзман.


Евгений Ройзман уверен, что ситуацию можно изменить, если федеральные власти заинтересуются развитием города. «Я считаю, что при нормально выстроенной федеральной политике в отношении муниципального управления Новосибирск может расцвести», — заявил он.


Евгений Ройзман регулярно проводит в Екатеринбурге массовые пробежки. Так, например, в этом году 1 января на ежегодную пробежку вышло около 300 человек.


В начале мая в Тогучинском районе Новосибирска произошла массовая авария, в которой столкнулись около десятка машин — авария случилась из-за пыли, летевшей от стоящего неподалёку завода бетонопрессованных изделий. А в начале февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть обвинил в обилии пыли в городе автовладельцев и дачников, которые не моют колёса автомобилей.

Прочтений: 1180

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено