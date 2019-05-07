Бывший мэр Екатеринбурга побегал по Новосибирску и надышался пылью

Евгений Ройзман часто бегает по Екатеринбургу, а на выходных он бегал в Сибири

Евгений Ройзман уверен, что ситуация может измениться, если Новосибирском заинтересуются федеральные власти

Общественник и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман посетил Новосибирск в выходные — он приехал на форум «Свободные люди», а после него совершил вечернюю пробежку и ужаснулся городской пыли.







Фотографию с Евгением Ройзманом опубликовал у себя на странице в социальной сети Facebook пользователь Сергей Мордвинов. «Гуляешь такой по Новосибирску, а тебе навстречу Евгений Ройзман вечернюю пробежку совершает», — написал Сергей Мордвинов.





Как сообщил корреспонденту НГС сам Евгений Ройзман, он пробежал в Новосибирске 15 километров по центру и обратил внимание на сильную запылённость города.







«Перед этим у меня в графике была пробежка по Москве — 15 километров. В Москве по сравнению с Новосибирском просто озон и дышится легко, и совсем другое.





В Новосибирске даже по центру ты бежишь — очень тяжело, очень много пыли в городе. Причём эта та пыль, которая остаётся с зимы.





Связано это с тем, что весь снег вывезти из города не успели, а снег — это очень сильный абсорбент», — сказал Ройзман.











Бывший глава Екатеринбурга отметил, что в первую очередь такая разница связана с финансированием, которое выделяют на содержание Москвы в порядке.





«Москве денег тратится на это в десять раз больше, чем на все города-миллионники вместе взятые. Поэтому понятно, что не хватает техники, у города нет возможности её закупать.





Понятно, что нужна мобильная техника, которая будет работать на тротуарах. Видно, что залатано всё, что за городом следят, стараются. Ещё что я заметил — гораздо меньше освещено улиц по сравнению с Москвой, но это проблема всех миллионников», — рассказал Евгений Ройзман.





Евгений Ройзман уверен, что ситуацию можно изменить, если федеральные власти заинтересуются развитием города. «Я считаю, что при нормально выстроенной федеральной политике в отношении муниципального управления Новосибирск может расцвести», — заявил он.





Евгений Ройзман регулярно проводит в Екатеринбурге массовые пробежки. Так, например, в этом году 1 января на ежегодную пробежку вышло около 300 человек.





В начале мая в Тогучинском районе Новосибирска произошла массовая авария, в которой столкнулись около десятка машин — авария случилась из-за пыли, летевшей от стоящего неподалёку завода бетонопрессованных изделий. А в начале февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть обвинил в обилии пыли в городе автовладельцев и дачников, которые не моют колёса автомобилей.