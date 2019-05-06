Учёные научились бороться с раком молекулами сибирской лиственницы

Исследователи начинили её веществами, которые способны взрываться в опухоли, уничтожая её

Одна из главных трудностей лечения рака головного мозга в том, что большинство лекарств не могут попасть в него

Группа исследователей из четырех сибирских институтов и одного из институтов Монголии разрабатывает новое лекарство против рака головного мозга — глиобластомы.







Одна из главных трудностей лечения подобного заболевания заключается в том, что большинство лекарств не могут преодолеть так называемый гематоэнцефалический барьер. Он не даёт проникать веществам вместе с кровью в головной мозг. Ученые выяснили, что молекулы сибирской лиственницы способны его преодолевать, сообщает издание «Наука в Сибири».







Молекулы решили начинить веществами — бором и гадолинием. Они помогут не только определить опухоль на начальных стадиях, что раньше сделать было трудно, но и уничтожать её.







«Они обладают тем свойством, что с большей долей вероятности поглощают нейтрон. Происходит ядерная реакция, которая сопровождается большим выделением энергии. Это, грубо говоря, микроатомный взрыв в больной клетке», — рассказал корреспонденту НГС один из участников исследования, заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН Александр Иванов.







При этом здоровые клетки почти не повреждаются.







«Все клетки поглощают бор, но поскольку раковые очень интенсивно растут и размножаются, они поглощают гораздо большее количество вот этих веществ, в 3–4 раза больше по сравнению со здоровыми», — добавил ученый.







Для успешного внедрения технологии нужно доработать и проверить не только лекарства, но и лицензировать и построить нейтронные ускорители. Ученые отмечают, что из-за этого реальное внедрение новой терапии может затянуться приблизительно на десять лет. Сейчас исследователи проводят испытания на мышах на экспериментальном нейтронном ускорителе.





Также они изучают, как ведут себя вещества под магнитным полем. Если они будут достаточно разогреваться под его воздействием, чтобы сжигать опасные клетки, то тогда воздействие нейтронов просто не понадобится.





В исследованиях принимают участие ученые Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, Восточно-Сибирского института медико-экологических исследований из Ангарска, Института химии и химической технологии Монгольской академии наук, Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Международного томографического центра СО РАН (последние два учреждения работают в Новосибирске. — Прим. ред.).







Новосибирские ученые давно пытаются найти лекарство от глиобластомы. Например, в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН исследуют вакцину на основе вируса оспы.