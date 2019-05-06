В Новосибирске появились рекламные щиты с ветеранами без лица

Власти нашли этому объяснение: изображать одного ветерана несправедливо по отношению ко всем другим

На плакатах у героев размыты лица так сильно, чтобы их нельзя распознать. На фото — билборд на Вокзальной магистрали
На плакатах у героев размыты лица так сильно, чтобы их нельзя распознать. На фото — билборд на Вокзальной магистрали

Накануне Дня Победы в Новосибирске появились рекламные щиты с портретами героев Великой Отечественной войны, которые жили в Новосибирской области, — дизайнеры размыли лица так, чтобы их нельзя было рассмотреть.


Такие плакаты появились в нескольких районах города накануне 9 Мая. На левой части изображений помещена фотография мужчины со звездой Героя Советского Союза и георгиевская лента, а на другой — изображение самой награды. 


«В Новосибирской области 370 воинов стали Героями Советского Союза», — сообщается в социальной рекламе. Один из таких билбордов корреспондент НГС заметил на Вокзальной магистрали в Железнодорожном районе. 


Как сообщили корреспонденту НГС в комитете рекламы и информации мэрии, фотографии с героем пришлось отредактировать из-за невозможности отобразить на плакатах всех награждённых новосибирцев. 


«Вместе с тем способ изображения фигуры на плакатах обусловлен невозможностью изобразить на плакатах всех участников военных действий, Героев Советского Союза.


В свою очередь, выбор одного (нескольких ветеранов) являлся бы несправедливым по отношению ко всем остальным участникам военных действий, поскольку победа в Великой Отечественной Войне является их общей заслугой, невозможной без участия каждого из них», 


— объяснили в комитете. 


В Новосибирске уже полным ходом идёт подготовка к празднованию Дня Победы. Вчера, в воскресенье, на площади Ленина прошла первая репетиция праздничного парада. До начала праздника пройдут ещё две репетиции. 

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