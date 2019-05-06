Новосибирский бизнесмен получил срок за налёт, которого не было

Предприниматель хотел обмануть своего партнёра и ради этого инсценировал преступление на Некрасова

Притворившийся жертвой налёта на улице Некрасова новосибирец получил условный срок — приговор в законную силу ещё не вступил

Сегодня, 6 мая, Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор предпринимателю Евгению Суханову, который притворился жертвой налёта ради того, чтобы не отдавать приятелю долг.





Ранее не судимый 30-летний бизнесмен получил один год лишения свободы условно, сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Ксения Короед.







Инцидент, из-за которого новосибирец оказался на скамье подсудимых, случился в июле прошлого года.





Как уточнила Ксения Короед, Суханов задолжал своему другу 4,5 миллиона рублей, но не смог вовремя их отдать и решил притвориться жертвой разбоя. Для этого он сначала пообещал приятелю, что при встрече вернёт ему 2 миллиона 280 тысяч рублей, а потом инсценировал нападение на самого себя. Сцена была разыграна возле бизнес-центра «Серконс» на Некрасова, в котором располагается офис инвестора, занявшего денег Суханову.





Сыграть роль налётчика должник пригласил своего знакомого.





«Попросил его за денежное вознаграждение 30 июля около 22 [часов] вечера подойти к нему, выхватить у него сумку и убежать, пояснив при этом, что указанный факт должен попасть на видеокамеры, расположенные на указанном здании — на Некрасова, 48. При этом Суханов не сказал этому лицу, что <…> намерен обратиться в полицию с заявлением о якобы совершённом в отношении него разбое», — пояснила помощник прокурора района.





В итоге камеры видеонаблюдения запечатлели, как прохожий хватает предпринимателя за сумку — после этого оба скрываются за углом.









После инсценировки налёта обвиняемый позвонил полицейским и сообщил о том, что у него отобрали сумку, в которой было больше 2 миллионов рублей, рассказывал ранее заместитель прокурора Центрального района Виталий Зулин.





По его словам, оперативники отдела полиции № 1 «Центральный» работали почти всю ночь, чтобы найти налётчика, но в итоге выяснили, что нападение было инсценировкой. Признался в этом и её организатор: он написал явку с повинной.





В итоге Евгений Суханов пошёл под суд — его обвиняли в заведомо ложном доносе (ч. 3 ст. 306 УК РФ), следует из карточки дела на сайте суда. Сегодня подсудимый выслушал приговор.





Как уточнила Ксения Короед, свою вину бизнесмен признал — он подтвердил, что инсценировал преступление ради того, чтобы получить отсрочку в возврате займа. При этом он был не согласен с квалификацией своих действий и считает, что его нужно было судить по ч. 1 ст. 306 УК РФ.