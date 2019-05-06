Новосибирский бизнесмен получил срок за налёт, которого не было

Предприниматель хотел обмануть своего партнёра и ради этого инсценировал преступление на Некрасова

Притворившийся жертвой налёта на улице Некрасова новосибирец получил условный срок — приговор в законную силу ещё не вступил
Притворившийся жертвой налёта на улице Некрасова новосибирец получил условный срок — приговор в законную силу ещё не вступил

Сегодня, 6 мая, Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор предпринимателю Евгению Суханову, который притворился жертвой налёта ради того, чтобы не отдавать приятелю долг.


Ранее не судимый 30-летний бизнесмен получил один год лишения свободы условно, сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Ксения Короед.


Инцидент, из-за которого новосибирец оказался на скамье подсудимых, случился в июле прошлого года.


Как уточнила Ксения Короед, Суханов задолжал своему другу 4,5 миллиона рублей, но не смог вовремя их отдать и решил притвориться жертвой разбоя. Для этого он сначала пообещал приятелю, что при встрече вернёт ему 2 миллиона 280 тысяч рублей, а потом инсценировал нападение на самого себя. Сцена была разыграна возле бизнес-центра «Серконс» на Некрасова, в котором располагается офис инвестора, занявшего денег Суханову.


Сыграть роль налётчика должник пригласил своего знакомого.


«Попросил его за денежное вознаграждение 30 июля около 22 [часов] вечера подойти к нему, выхватить у него сумку и убежать, пояснив при этом, что указанный факт должен попасть на видеокамеры, расположенные на указанном здании — на Некрасова, 48. При этом Суханов не сказал этому лицу, что <…> намерен обратиться в полицию с заявлением о якобы совершённом в отношении него разбое», — пояснила помощник прокурора района.


В итоге камеры видеонаблюдения запечатлели, как прохожий хватает предпринимателя за сумку — после этого оба скрываются за углом. 



После инсценировки налёта обвиняемый позвонил полицейским и сообщил о том, что у него отобрали сумку, в которой было больше 2 миллионов рублей, рассказывал ранее заместитель прокурора Центрального района Виталий Зулин.


По его словам, оперативники отдела полиции № 1 «Центральный» работали почти всю ночь, чтобы найти налётчика, но в итоге выяснили, что нападение было инсценировкой. Признался в этом и её организатор: он написал явку с повинной.


В итоге Евгений Суханов пошёл под суд — его обвиняли в заведомо ложном доносе (ч. 3 ст. 306 УК РФ), следует из карточки дела на сайте суда. Сегодня подсудимый выслушал приговор.


Как уточнила Ксения Короед, свою вину бизнесмен признал — он подтвердил, что инсценировал преступление ради того, чтобы получить отсрочку в возврате займа. При этом он был не согласен с квалификацией своих действий и считает, что его нужно было судить по ч. 1 ст. 306 УК РФ.

Прочтений: 802

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено