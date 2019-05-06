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«Не травите тех, кто выбегал с чемоданами»: выживший в авиакатастрофе рассказал о панике в самолёте

Что происходило на борту SU 1492 — глазами пассажира

Люди бросались доставать свои чемоданы из ручной клади. Но Михаил уверен, что неосознанно
Люди бросались доставать свои чемоданы из ручной клади. Но Михаил уверен, что неосознанно

Михаил Савченко летел в Мурманск из Москвы рейсом SU 1492. Ему удалось выжить в авиакатастрофе, которая произошла с самолётом «Аэрофлота». Придя в себя, он рассказал, что происходило в тот момент на борту самолёта, как вели себя бортпроводники, спасатели и сами пассажиры. 


Друзья, сразу после этой ужасной трагедии очень сложно что-то комментировать, но несколько слов я все же хочу сказать. 


Во-первых, огромное спасибо экипажу, который всё сделал оперативно и чётко. Если бы не они, жертв было бы гораздо больше. Стюардессам, которые держались как могли, зная, насколько всё серьёзно. 


Во-вторых, спасибо наземным службам, пожарным, врачам — всем, кто помогал уже после приземления. Девушкам из МЧС, которые собирали контактную информацию для горячей линии. Следователям, которые делали свою работу максимально быстро и корректно. Психологам, которые работали с людьми, пережившими огромный стресс.


В-третьих. Это, наверное, самое сложное и неоднозначное во всей этой ситуации. Я не знаю, что сказать про людей, которые выбегали с сумками. Бог им судья. Но очень хочу попросить не травить их, уверен, им и так очень тяжело сейчас. Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы. Не знаю, как работает психика в таких ситуациях, вопрос к экспертам. Возможно, многих просто переклинило, действовали на автомате. Не знаю.


Это огромное горе для всех, кто потерял родных и близких людей. Это огромное горе для мурманчан. Это огромное горе для меня и остальных, кто чудом выжил. Обнимаю вас всех и скорблю с вами.


P.S. Нет, я не тащил свои чемоданы. Нет, я не летел бизнесом. Нет, в тот момент, когда я снимал, вокруг меня не было людей, которым я мог бы помочь. Но поверьте, от этого не намного легче.


На видеозаписи, которую сделал Михаил, видно, как люди бегут от самолета с чемоданами
Видео: Михаил Савченко
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