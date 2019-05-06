Прокуратура нашла нарушения в секциях, где тренировались участники жестоких драк в Барабинске

Один из нападавших занимался в военно-патриотической секции «Десантник»

Прокуратура отчиталась о завершении проверки, которую ведомство проводило в Барабинске после серии нападений на подростков, — оказалось, что нарушения допустили военно-патриотические секции, которые посещали нападавшие.





О нападениях на подростков стало известно в начале апреля — тогда видео с жестоким избиением подростка попало в Сеть. Следователи возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои из хулиганских побуждений).





Как сообщили сегодня в областной прокуратуре, двое нападавших посещали военно-патриотические клубы при школах: клуб «Десантник» в школе № 4 7, клуб «Патриот» в школе № 92 и центр ДОД, в котором занимаются смешанными единоборствами. Один из несовершеннолетних ранее состоял на внутришкольном учёте и на учёте в полиции.





«Прокуратура провела проверку в секциях и образовательных организациях, в которых занимались нападавшие, — во всех из них были найдены нарушения.





В ходе проверки прокурор выявил нарушения законодательства о профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних, а также нарушения законодательства об образовании», — сообщили в ведомстве.





По данным прокуратуры, в школах № 47 и 92 и Барабинском филиале Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, в которых учатся нападавшие, с нарушениями вели профилактическую работу с подростками.





«Деятельность школьных военно-патриотических клубов не в полной мере соответствовала требованиям законодательства и локальным актам образовательных учреждений: в частности, не соблюдался порядок принятия в члены клуба. Деятельность Центра ДОД при реализации дополнительной образовательной программы "Смешанные единоборства" в творческом объединении "Панкратион" также в полной мере не соответствовала требованиям законодательства об образовании (выявлены нарушения порядка приема детей в секцию, тренером-преподавателем секции было принято лицо, не имеющее соответствующего образования)», — сообщают в прокуратуре.



Также в прокуратуре считают, что с одним из зачинщиков драк плохо работали в полиции, когда он стоял на учёте.







«По итогам проверки прокуратура внесла представления директорам общеобразовательных учреждений <...>, начальнику МО МВД "Барабинский", а также главе Барабинского района об устранении нарушений законодательства о профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних, законодательства об образовании», — добавили в ведомстве.







Один из пострадавших от нападения подростков провёл в больнице с сотрясением мозга больше 10 дней.