Правее некуда: названа самая продаваемая «японка» с правым рулём

Toyota Corolla с правым рулем расходится в Новосибирске по 300 штук в месяц

Corolla 2005 года выпуска с правым рулем стоит 450 000 рублей
Corolla 2005 года выпуска с правым рулем стоит 450 000 рублей

По итогам 3 месяцев 2019 года самой продаваемой машиной с правым рулем в России стала Toyota Corolla: на вторичке перепродано 11,6 тысячи таких авто. В топ-10 рейтинга вошли еще 8 моделей Toyota. В Новосибирске автомобили этой марки тоже лидируют. 


«Рынок легковых автомобилей с правым рулем в Новосибирской области за I квартал: продано 899 штук Toyota Corolla, 424 штуки Toyota Corona, 282 штуки Toyota Carina», — уточнил НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов. 


Популярны у новосибирцев и «японки» других марок: Nissan Sunny — 301 штука, Honda Fit — 281 штука. В целом объём продаж праворульных авто в регионе за I квартал составил 10 230 штук. По России же всего перепродано 131,8 тысячи машин с правым рулем. 


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