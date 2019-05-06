Правее некуда: названа самая продаваемая «японка» с правым рулём
Toyota Corolla с правым рулем расходится в Новосибирске по 300 штук в месяц
По итогам 3 месяцев 2019 года самой продаваемой машиной с правым рулем в России стала Toyota Corolla: на вторичке перепродано 11,6 тысячи таких авто. В топ-10 рейтинга вошли еще 8 моделей Toyota. В Новосибирске автомобили этой марки тоже лидируют.
«Рынок легковых автомобилей с правым рулем в Новосибирской области за I квартал: продано 899 штук Toyota Corolla, 424 штуки Toyota Corona, 282 штуки Toyota Carina», — уточнил НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.
Популярны у новосибирцев и «японки» других марок: Nissan Sunny — 301 штука, Honda Fit — 281 штука. В целом объём продаж праворульных авто в регионе за I квартал составил
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