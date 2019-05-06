Видео: трёх человек разыскивают за жестокое убийство на МЖК

Полиция подозревает их в преступлении, совершённом в середине апреля

Полиция объявила в розыск подозреваемых в убийстве на МЖК

Полиция Новосибирска объявила в розыск трёх молодых людей — их подозревают в убийстве, которое произошло в середине апреля на МЖК.







«По подозрению в особо тяжком преступлении, совершенном 15 апреля 2019 года на территории МЖК (Октябрьский район), разыскиваются трое молодых людей. Всех, кто обладает какой-либо информацией о данных лицах, просят сообщить в полицию по телефонам: 8–913–480–75–55, 8–913–927–81–44, 8–913–772–72–80», — говорится в сообщении Главного управления МВД по Новосибирской области.





Полиция гарантирует конфиденциальность.





Источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту НГС, что 15 апреля произошло убийство — в микрорайоне обнаружили труп с множественными ножевыми ранениями.









В середине апреля полиция Новосибирска начала распространять по школам ориентировки о розыске мужчины, которого подозревают в сексуальном насилии над детьми, — его разыскивают с середины марта.