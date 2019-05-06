Новосибирцы начали жаловаться на жару в квартирах
Отопительный сезон в городе завершать пока не хотят
В мэрии Новосибирска начали принимать звонки с жалобами от горожан на жару в квартирах — отопительный сезон пока заканчивать не собираются.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии, в комитет по энергетике уже поступило 10 звонков с вопросами о том, когда отключат батареи. Чиновники напомнили, что отопительный сезон заканчивают, когда среднесуточная температура воздуха превысит 8 градусов.
«При определении срока завершения отопительного периода учитываются не только показатели текущей температуры наружного воздуха, но и климатические особенности региона. На сегодняшний день точная дата завершения отопительного периода не определена», — объяснили в пресс-центре мэрии.
В прошлом году батареи новосибирцев начали отключать только к 21 мая, сезон пришлось продлевать из-за плохой погоды. А в 2017 году отопление отключили 10 мая.
У вас жарко в квартире?
- Очень! Спасаемся открытыми окнами.
- Перекрыли батареи, поэтому нормально.
- Вы точно в Новосибирске живёте? У нас холод!
В ближайшие дни в Новосибирске задержится жаркая и сухая погода, но синоптики предупредили и о сильных дождях, которые придут ко Дню Победы.