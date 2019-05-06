Новосибирцы начали жаловаться на жару в квартирах

Отопительный сезон в городе завершать пока не хотят

В мэрии ещё не определились с датой окончания отопительного сезона 
В мэрии ещё не определились с датой окончания отопительного сезона 

В мэрии Новосибирска начали принимать звонки с жалобами от горожан на жару в квартирах — отопительный сезон пока заканчивать не собираются.


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии, в комитет по энергетике уже поступило 10 звонков с вопросами о том, когда отключат батареи. Чиновники напомнили, что отопительный сезон заканчивают, когда среднесуточная температура воздуха превысит 8 градусов.


«При определении срока завершения отопительного периода учитываются не только показатели текущей температуры наружного воздуха, но и климатические особенности региона. На сегодняшний день точная дата завершения отопительного периода не определена», — объяснили в пресс-центре мэрии.


В прошлом году батареи новосибирцев начали отключать только к 21 мая, сезон пришлось продлевать из-за плохой погоды. А в 2017 году отопление отключили 10 мая.


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В ближайшие дни в Новосибирске задержится жаркая и сухая погода, но синоптики предупредили и о сильных дождях, которые придут ко Дню Победы

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