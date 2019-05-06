фоторепортаж

В Первомайский сквер привезли оружие, полевую кухню и военную форму для примерки

Накануне 9 Мая в сквере открыли парк Победы

В сквере можно примерить форму времён Великой Отечественной войны
В сквере можно примерить форму времён Великой Отечественной войны

Сегодня, 6 мая, в центре Новосибирска развернули парк Победы — в Первомайском сквере появилось несколько интерактивных зон.


«С 16:00 до 20:00 Первомайский сквер будет разбит на три зоны: "Прошлое", "Настоящее" и "Будущее"», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


В фотозоне «Прошлое» каждый участник может примерить на себя форму времен Великой Отечественной войны, взять в руки автомат или винтовку, спуститься в окоп, стать наводчиком пушки, водителем бронеавтомобиля, попробовать блюда полевой кухни, послушать песни импровизированного привала, почувствовать себя солдатом на посту у Вечного огня.


В интерактивной зоне «Настоящее» проходят тематические мастер-классы, презентации военно-спортивных клубов и общественных организаций. 


На месте разбили полевую кухню
На месте разбили полевую кухню


На площадке рядом с краеведческим музеем поставили военные машины
На площадке рядом с краеведческим музеем поставили военные машины


«На мероприятии будет представлено более 50 патриотических проектов. Музеи города организуют здесь выставку атрибутов военных лет. Участники фестиваля смогут написать фронтовое письмо, посмотреть фильмы о тружениках тыла и проектах Музея Новосибирска, принять участие в викторинах и патриотических играх», — описывали вторую зону в пресс-центре мэрии перед началом мероприятия.


В интерактивной зоне «Будущее» будет проходить квест-игра. Также на площадке будут представлены миниатюры техники военных лет, презентованы городские конкурсы: конкурс видеосюжетов «Пишу историю города», поэтический конкурс на приз имени Бориса Богаткова «Нам жить, и помнить, и беречь!», фотоконкурс «Отцы и дети», конкурс рисунков и сочинений «Связь поколений — вчера, сегодня, завтра...».


В парке можно встретить людей в военной форме
В парке можно встретить людей в военной форме


Посреди Первомайского сквера поставили сцену 
Посреди Первомайского сквера поставили сцену 


 В сквере поставили палатку, имитирующую медпункт
 В сквере поставили палатку, имитирующую медпункт


В этом году отмечается 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
В этом году отмечается 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне


В парке можно попробовать собрать оружие
В парке можно попробовать собрать оружие


В сквере у фонтана собрались зрители — несколько десятков новосибирцев в основном старшего поколения
В сквере у фонтана собрались зрители — несколько десятков новосибирцев в основном старшего поколения


На прошедших выходных в Новосибирске прошла первая репетиция парада Победы, а программу мероприятий на 9 Мая НГС публиковал на прошлой неделе.

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