В Первомайский сквер привезли оружие, полевую кухню и военную форму для примерки
Накануне 9 Мая в сквере открыли парк Победы
Сегодня, 6 мая, в центре Новосибирска развернули парк Победы — в Первомайском сквере появилось несколько интерактивных зон.
«С 16:00 до 20:00 Первомайский сквер будет разбит на три зоны: "Прошлое", "Настоящее" и "Будущее"», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
В фотозоне «Прошлое» каждый участник может примерить на себя форму времен Великой Отечественной войны, взять в руки автомат или винтовку, спуститься в окоп, стать наводчиком пушки, водителем бронеавтомобиля, попробовать блюда полевой кухни, послушать песни импровизированного привала, почувствовать себя солдатом на посту у Вечного огня.
В интерактивной зоне «Настоящее» проходят тематические мастер-классы, презентации военно-спортивных клубов и общественных организаций.
«На мероприятии будет представлено более 50 патриотических проектов. Музеи города организуют здесь выставку атрибутов военных лет. Участники фестиваля смогут написать фронтовое письмо, посмотреть фильмы о тружениках тыла и проектах Музея Новосибирска, принять участие в викторинах и патриотических играх», — описывали вторую зону в пресс-центре мэрии перед началом мероприятия.
В интерактивной зоне «Будущее» будет проходить квест-игра. Также на площадке будут представлены миниатюры техники военных лет, презентованы городские конкурсы: конкурс видеосюжетов «Пишу историю города», поэтический конкурс на приз имени Бориса Богаткова «Нам жить, и помнить, и беречь!», фотоконкурс «Отцы и дети», конкурс рисунков и сочинений «Связь поколений — вчера, сегодня, завтра...».
На прошедших выходных в Новосибирске прошла первая репетиция парада Победы, а программу мероприятий на 9 Мая НГС публиковал на прошлой неделе.