В Первомайский сквер привезли оружие, полевую кухню и военную форму для примерки

В сквере можно примерить форму времён Великой Отечественной войны

Сегодня, 6 мая, в центре Новосибирска развернули парк Победы — в Первомайском сквере появилось несколько интерактивных зон.







«С 16:00 до 20:00 Первомайский сквер будет разбит на три зоны: "Прошлое", "Настоящее" и "Будущее"», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.





В фотозоне «Прошлое» каждый участник может примерить на себя форму времен Великой Отечественной войны, взять в руки автомат или винтовку, спуститься в окоп, стать наводчиком пушки, водителем бронеавтомобиля, попробовать блюда полевой кухни, послушать песни импровизированного привала, почувствовать себя солдатом на посту у Вечного огня.





В интерактивной зоне «Настоящее» проходят тематические мастер-классы, презентации военно-спортивных клубов и общественных организаций.





На месте разбили полевую кухню





На площадке рядом с краеведческим музеем поставили военные машины





«На мероприятии будет представлено более 50 патриотических проектов. Музеи города организуют здесь выставку атрибутов военных лет. Участники фестиваля смогут написать фронтовое письмо, посмотреть фильмы о тружениках тыла и проектах Музея Новосибирска, принять участие в викторинах и патриотических играх», — описывали вторую зону в пресс-центре мэрии перед началом мероприятия.





В интерактивной зоне «Будущее» будет проходить квест-игра. Также на площадке будут представлены миниатюры техники военных лет, презентованы городские конкурсы: конкурс видеосюжетов «Пишу историю города», поэтический конкурс на приз имени Бориса Богаткова «Нам жить, и помнить, и беречь!», фотоконкурс «Отцы и дети», конкурс рисунков и сочинений «Связь поколений — вчера, сегодня, завтра...».





В парке можно встретить людей в военной форме





Посреди Первомайского сквера поставили сцену





В сквере поставили палатку, имитирующую медпункт





В этом году отмечается 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне





В парке можно попробовать собрать оружие





В сквере у фонтана собрались зрители — несколько десятков новосибирцев в основном старшего поколения





На прошедших выходных в Новосибирске прошла первая репетиция парада Победы, а программу мероприятий на 9 Мая НГС публиковал на прошлой неделе.