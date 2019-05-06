Следователи назвали возможные причины крушения самолета Sukhoi Superjet в Шереметьево

У самолета «Аэрофлота» при посадке загорелся фюзеляж

Следствие рассматривает несколько версий о причине крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Среди них — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия, говорится на официальном сайте Следственного комитета России.







Напомним, что самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, вечером 5 мая совершил аварийную посадку на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево. При посадке произошло возгорание фюзеляжа. На момент возгорания на борту находилось 78 человек, в том числе трое детей.





Позже стало известно, что 41 человек погиб, пострадавшими были признаны 22 человека. На месте происшествия продолжает работать следственная группа. Следователи изучают бортовые самописцы, образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения.







В СК сообщили, что сейчас ищут останки еще нескольких пассажиров. В ближайшее время будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы.



