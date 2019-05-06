Новосибирские депутаты перепутали десталинизацию с денацификацией

На днях этот бюст Иосифа Сталина появится у здания обкома КПРФ на улице Большевистской



Депутатам Законодательного собрания Новосибирской области предложили официально поддержать десталинизацию — в ответ на инициативу, возникшую в связи со скорой установкой бюста Иосифа Сталина, в парламенте заявили, что выступают против денацификации.





Выйти с законодательной инициативой о десталинизации областным депутатам предложило региональное отделение партии «Яблоко», рассказала корреспонденту НГС его глава Светлана Каверзина.





«Мы выразили наше неприятие этого, но так как это частная собственность, они имеют там право устанавливать памятники. Поэтому мы обратились в Заксобрание области с просьбой выйти с законодательной инициативой по десталинизации нашей истории, чтобы можно было опираться на закон с тем, чтобы не устанавливали памятники», — объяснила Каверзина.





В ответ на своё обращение Светлана Каверзина получила ответ за подписью и.о. председателя Заксобрания Андрея Панфёрова (также занимает должность первого заместителя председателя областного парламента. — Прим. ред.), который сообщил, что предлагаемый закон «О всеобщей десталинизации» противоречит Конституции.





Денацификация проводилась в первые послевоенные годы на территории капитулировавших Германии и Австрии, бывших частью Третьего рейха. Целью этой политики было очищение послевоенного общества, культуры, прессы, экономики, образования и политики от влияния нацистской идеологии.





«<...> проведение политики денацификации противоречит основным конституционным принципам и нарушает основные права и свободы гражданина и человека, закреплённые Конституцией, согласно которой признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства»,





— говорится в ответе на обращение Светланы Каверзиной, подписанном Андреем Панфёровым. Копия письма есть в распоряжении редакции НГС.





Новосибирские «яблочники» предложили запретить увековечивать Сталина (на фото — эскиз проекта памятника Сталину)







Сам Андрей Панфёров заявил корреспонденту НГС, что никакой ошибки в ответе на обращение Каверзиной нет.





«Я могу сказать, что это было на основании законов. Посмотрели, я его (ответ. — Прим. ред.) подписал. Чётко всё рассматривали. <...> Историю нужно смотреть так, как она есть. Безусловно, экстремизм, нацизм, фашизм, антисемитизм — для меня он неприемлем. <...>





Если люди, какая-то часть симпатизирует Сталину, если мы говорим, что каждый имеет право на выражение своего мнения, <...> в том числе на роль Сталина в истории, кто это может запретить?»





— уверен Панфёров.





Он добавил, что личный вклад Иосифа Сталина в победу в Великой Отечественной войне отрицать нельзя. «Он есть у Сталина — я это отрицать не буду, это глупо. Всё остальное — не более чем подготовка к выборам у "Яблока"», — считает депутат.





Андрей Панфёров не смог объяснить, почему в конце ответа было приведено слово «денацификация», а не «десталинизация», о которой изначально шла речь, сославшись на отсутствие профильного образования.





«Это вот на основании, видимо, законов. Честно говоря, боюсь в терминах заплыть, потому что не имею профильного образования», — сказал он.





После нескольких лет обсуждений новосибирские общественники добились того, что бюст Сталина появится у здания обкома КПРФ на улице Большевистской — это решение в марте уже согласовал художественный совет мэрии. Ожидается, что скульптура появится накануне Дня Победы.







А в середине апреля стало известно, что в Нарымском сквере поставят памятный камень в честь жертв репрессий, чьи места захоронений неизвестны, — позже на месте камня появится памятник, на котором будут перечислены имена погибших.