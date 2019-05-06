Команда парапланеристов из Новосибирска стала первой по точным полётам в горах Алтая

По словам Александра Орлова, запрещены были любые подсказки — в рацию или голосом. За нарушение — обнуление результата пилота

Сегодня, 6 мая, в алтайском селе Солоновка завершился чемпионат Сибирского федерального округа по парапланерному спорту — команда Новосибирской области заняла первое место.





Это были первые соревнования на территории Сибири, в которых дисциплина «полёты на точность» проходила по новым правилам Всемирной авиационной федерации (FAI).







«В парапланеризме на сегодняшний день, в спорте, есть четыре дисциплины: "маршрутные полёты на дальность", "воздушная акробатика", "моторные полёты" и "полёты на точность". Последние пять лет дисциплина, связанная с полётами на точность, активно развивается. Под эгидой FAI разработаны строгие правила поведения. Постепенно организаторы начинают принимать правила FAI», — пояснил корреспонденту НГС парапланерист из Новосибирска Александр Орлов.





По его словам, пилоты не знали новых правил, поэтому все были в равных условиях.





Видео Александра Орлова, монтаж — Елены Василенко





«Соревнования были очень сложные: летали днём, ветер постоянно менял направление на старте. Поняли, что мы очень плохо умеем летать по мировым меркам. Нам учиться и учиться. У многих спортсменов сейчас такой настрой — поехать домой и усиленно тренироваться», — рассказал Орлов.





Всего на чемпионате было 48 участников — кто-то участвовал в командном зачёте, который был основным, а кто-то выступал в личном зачёте. Первое место заняла команда Новосибирской области, второе — Алтайского края, третье — Кемеровской области.





На соревнованиях новосибирцы обошли представителей Алтайского края и Кузбасса. На фото — победители из Новосибирской области





Новосибирцы открыли сезон полётов на параплане 27 апреля — они сделали это спонтанно.