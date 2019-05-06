Чиновники решили отложить добычу песка после протестов жителей Ленинского района

Но от планов добывать песок рядом с жилыми домами разработчик месторождения отказываться не будет

Жители левобережья вышли на пикет и добились отсрочки добычи песка возле их домов

Заместитель губернатора Александр Дубовицкий поручил подготовить обращение к добывающей компании «Старица» об отсрочке разработки месторождения «Кучино» в Ленинском районе Новосибирска.





Официальный ответ из правительства получили активисты микрорайонов «Левобережный» и «Балластный карьер». Его копия есть в распоряжении НГС.







Письмо датировано 25 апреля. В нём указано, что обращение должно быть подготовлено «незамедлительно», а начало работ на месторождении приостановлено до мая 2020 года.







Директор «Старицы» Константин Хоруженко в разговоре с корреспондентом НГС отметил, что отсрочка введена для пересмотра проекта разработки.







«Стало понятно, что необходимо вносить ряд изменений в технологический проект разработки этого месторождения, в том числе для сохранения дороги, соединяющей Балластные и Рионские переулки. По большому счёту именно этим мы сейчас и занимаемся, перерабатываем технический проект», — сказал он.







Между тем в письме замгубернатора также отмечается, что властям поручили проработать возможные варианты досрочного прекращения права пользования недрами месторождения «Кучино», при том, что право это было получено официально.







«Уверен, совместными усилиями будет найдено решение в интересах жителей микрорайонов "Левобережный" и "Балластный карьер", о котором жители будут до конца текущего года проинформированы», — заметил Дубовицкий в письме.







Константин Хоруженко эту информацию не прокомментировал. Корреспондент НГС направила в правительство запрос с просьбой подтвердить намерения властей.







По информации сайта управления природных ресурсов и особо охраняемых природных территорий, право на разработку месторождения компания «Старица» получила в декабре 2014 года в результате конкурса: компания заплатила за него 2,75 миллиона рублей.







В конце апреля жители микрорайонов, между которыми находится месторождение, вышли на пикет с требованием не только сохранить соединяющую их дорогу, но и вовсе отменить планы по разработке карьера. Жители опасаются, что работы разрушат сложившуюся экосистему и их дома.

