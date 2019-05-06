Сначала зажарит, потом зальёт: аномальное новосибирское тепло резко сменится дождями

В День Победы в город придут осадки и порывистый ветер

В первой половине недели температура по области повысится до +29 градусов, в Новосибирске ожидается до +26
В первой половине недели температура по области повысится до +29 градусов, в Новосибирске ожидается до +26

Синоптики обнародовали прогноз погоды на первую половину наступившей недели: в ближайшие два дня жара в Новосибирской области продолжит нарастать, но в четверг в регион придут дожди с порывистым ветром.


«В ближайшие двое суток мы ждём сохранение тёплой и аномально тёплой погоды без осадков. Температурный фон — с нарастанием: к 8-му числу максимальная температура [в регионе] дойдёт до +24…+29 градусов», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


В Новосибирске, по данным сайта Западно-Сибирского УГМС, также ожидается сухая погода. Во вторник, 7 мая, ночная температура будет держаться на уровне +7…+9 градусов, дневная — на уровне +23…+25. В среду, 8 мая, ночью будет +8…+10, днём +24…+26 градусов.


«А 9-го [мая в связи] с приближением холодного атмосферного фронта с северо-запада полагаем, что [в Новосибирской области] возможны днём ливневые грозовые дожди при порывистом ветре, и температура будет понижаться. Днём, по крайней мере, мы ждём по востоку области понижение до +15…+20 градусов, по юго-западу ещё останется до +28», — сообщил Ренад Ягудин.


В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, в этот день также прольётся небольшой дождь. Ночью синоптики прогнозируют +6…+8 градусов, днём +16…+18.


Лето всё ближе: в городе уже расцвели нарциссы. А заведения в центре Новосибирска начали открывать летние веранды


Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.

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