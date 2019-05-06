В Новосибирске открылась линия поддержки для напуганных катастрофой в Шереметьево

Жителям города готовы бесплатно помочь психологи

В Новосибирске начала работать горячая линия для тех, кто переживает из-за авиакатастрофы в Шереметьево. Жителям города готовы бесплатно помочь психологи.







Об этом корреспонденту НГС сообщила директор некоммерческого партнёрства «Волонтёрсиб» Наталья Анисимова.





«У нас организация при МЧС работает, и мы всегда при подобных случаях запускаем линию. Так как ситуация в данный момент более масштабная <...> решили оповестить <...>. В связи с [пожаром в ТЦ "Зимняя Вишня" в] Кемерово такую запускали», — рассказала Наталья Анисимова.





По её словам, сейчас с организацией работают 105 психологов из Новосибирска и области, которые готовы бесплатно помочь людям, испытывающим стресс или страх из-за авиакатастрофы в Шереметьево.





«У кого аэрофобия обостряется, у кого родные должны вылететь в ближайшее время. Есть такое <...> понятие "травма наблюдателя", то есть человек ассоциирует себя сильно с этой ситуацией. Какие-то его страхи и переживания за себя и родных начинают мешать что-то делать.





Несколько дней, пока информационный фон не ослабнет, они находятся в остром состоянии. Психологи могут помочь успокоиться, вернуться к обычной жизни, грубо говоря»,





— объяснила Анисимова.





Все, кто испытывает опасения за своих близких перед полётом или просто обеспокоен инцидентом, могут записаться на личный приём по телефону 8–913–927–20–68. Также волонтёры готовы оказать психологическую помощь по горячему телефону 8–913–009–13–31.





В воскресенье вечером в московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку борт «Аэрофлота» SU 1492, летевший в Мурманск. Во время посадки у самолёта загорелись двигатели. В происшествии погиб 41 человек. Кроме того, сегодня авиакомпания «Аэрофлот» отменила два новосибирских рейса Москва (Шереметьево) — Новосибирск и Новосибирск — Москва (Шереметьево).