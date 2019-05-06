Власти запускают дополнительные автобусы до кладбищ

Мэрия Новосибирска объявила о том, что во вторник, 7 мая, запустит дополнительный транспорт до городских кладбищ в связи с проведением церковного праздника Радоница.
Пять автобусов будут возить пассажиров от площади Калинина до Заельцовского кладбища. Также на Радоницу появятся маршрутные такси Жилмассив «Родники» — Гусинобродское кладбище и Станция метро «Октябрьская» — Гусинобродское кладбище. На этих маршрутах будут работать по пять автобусов, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Кроме того, в мэрии объявили, что перевозчики в этот день обеспечат «100%-ный выпуск подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи кладбищ». Таким образом, доехать туда новосибирцы смогут со всеми льготами, которые предусмотрены в муниципальном транспорте.
По трём кладбищам в этот день посетителей будут бесплатно возить микроавтобусы.
«С 7:30 до 16:00 <…> будет организован бесплатный транспорт для посетителей общественных кладбищ Новосибирска: "Гусинобродское", "Заельцовское", "Клещихинское". Пассажирские "Газели" будут курсировать от въездных зон по территориям этих кладбищ», — рассказали в пресс-центре мэрии.
При этом в связи с проведением Радоницы в городе перекроют движение в двух местах.
С 8:00 до 17:00 будут закрыты проезды по участку Дачного шоссе от 1-го Мочищенского шоссе до выезда из дачного посёлка «Удача» и по участку улицы Хилокской от дома № 5 до дома № 10/1.