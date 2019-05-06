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Город

Власти запускают дополнительные автобусы до кладбищ

А по территории кладбищ посетителей будут возить бесплатно

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Дополнительные маршруты запустят до Заельцовского и Гусинобродского кладбищ

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

Мэрия Новосибирска объявила о том, что во вторник, 7 мая, запустит дополнительный транспорт до городских кладбищ в связи с проведением церковного праздника Радоница.

Пять автобусов будут возить пассажиров от площади Калинина до Заельцовского кладбища. Также на Радоницу появятся маршрутные такси Жилмассив «Родники» — Гусинобродское кладбище и Станция метро «Октябрьская» — Гусинобродское кладбище. На этих маршрутах будут работать по пять автобусов, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Кроме того, в мэрии объявили, что перевозчики в этот день обеспечат «100%-ный выпуск подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи кладбищ». Таким образом, доехать туда новосибирцы смогут со всеми льготами, которые предусмотрены в муниципальном транспорте.

По трём кладбищам в этот день посетителей будут бесплатно возить микроавтобусы.

«С 7:30 до 16:00 <…> будет организован бесплатный транспорт для посетителей общественных кладбищ Новосибирска: "Гусинобродское", "Заельцовское", "Клещихинское". Пассажирские "Газели" будут курсировать от въездных зон по территориям этих кладбищ», — рассказали в пресс-центре мэрии.

Так будет выглядеть бесплатный маршрут на территории Заельцовского кладбища

Фото: предоставлено пресс-центром мэрии Новосибирска

Бесплатный маршрут для посетителей Клещихинского кладбища

Фото: предоставлено пресс-центром мэрии Новосибирска

Бесплатный маршрут на Гусинобродском кладбище

Фото: предоставлено пресс-центром мэрии Новосибирска

При этом в связи с проведением Радоницы в городе перекроют движение в двух местах. 

С 8:00 до 17:00 будут закрыты проезды по участку Дачного шоссе от 1-го Мочищенского шоссе до выезда из дачного посёлка «Удача» и по участку улицы Хилокской от дома № 5 до дома № 10/1.

Перекрытие на подъезде к Клещихинскому кладбищу

Фото: yandex.ru/maps

Перекрытие на подъезде к Заельцовскому кладбищу

Фото: yandex.ru/maps

Ранее власти Новосибирска также запускали дополнительные ночные автобусы на Пасху

Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой (1), инфографика предоставлена пресс-центром мэрии Новосибирска (2–4), на основе «Яндекс.Карт» (5, 6)

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ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

Радоницаобщественный транспорткладбища

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КОММЕНТАРИИ (7)

Снуснумрик
6 май 2019 в 13:51

"Власти запускают дополнительные автобусы до кладбищ"(с) Хорошо звучит. Государственную программу "Купи себе место на кладбище" с ипотекой и субсидированием банков скоро интересно запустят?

crry
6 май 2019 в 13:40

Интересная реклама от властей.

Фото пользователя
elka
6 май 2019 в 13:49

А территория кладбищ обработана от клещей или экономят на этом?