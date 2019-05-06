Власти запускают дополнительные автобусы до кладбищ

Мэрия Новосибирска объявила о том, что во вторник, 7 мая, запустит дополнительный транспорт до городских кладбищ в связи с проведением церковного праздника Радоница.



Пять автобусов будут возить пассажиров от площади Калинина до Заельцовского кладбища. Также на Радоницу появятся маршрутные такси Жилмассив «Родники» — Гусинобродское кладбище и Станция метро «Октябрьская» — Гусинобродское кладбище. На этих маршрутах будут работать по пять автобусов, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



Кроме того, в мэрии объявили, что перевозчики в этот день обеспечат «100%-ный выпуск подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи кладбищ». Таким образом, доехать туда новосибирцы смогут со всеми льготами, которые предусмотрены в муниципальном транспорте.