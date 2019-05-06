На набережной Новосибирска закрылся большой комплекс с термами и спа

Комплекс «Мира Термы. Набережная» проработал 5 лет

Последний рабочий день терм на набережной был 5 мая
Последний рабочий день терм на набережной был 5 мая

С сегодняшнего дня, 6 мая, в Новосибирске не работает комплекс «Мира Термы. Набережная» — руководство решило развивать только проект в Сосновом бору.


«Приняли решение закрыть "Мира Термы. Набережная", потому что наши гости отдали предпочтение новому, большому комплексу в Сосновом бору, так как здесь много уникальных локаций, которых нет больше нигде, например выплывной бассейн, шунгитовая баня, уличная купель, большой бассейн», — объяснила причину закрытия корреспонденту НГС руководитель отдела маркетинга «Мира Термы» Елена Нуйкина.


Елена Нуйкина уточнила, что в Сосновом бору будут развивать и оздоровительные программы с мастерами: у этой локации больше возможностей, потому что здесь больше места.


Руководство хочет сконцентрироваться на развитии нового комплекса и уделить всё внимание бору
Руководство хочет сконцентрироваться на развитии нового комплекса и уделить всё внимание бору


«В планах на 2019 год — создать банный дворик, запустить летнюю зону с уличным подогреваемым бассейном, кафе, детской зоной и зоной активностей. Также планируем развивать Мира Термы по регионам», — добавила Нуйкина.


В апреле 2018 года на открытие новой бани в центре Новосибирска приехали депутаты Госдумы и каскадёр


Кстати, этот комплекс вошёл в шорт-лист «Народной премии НГС», голосование в которой идёт до 30 мая, вы можете сами выбрать лучший бизнес Новосибирска

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