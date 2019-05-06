Новосибирские женщины стали реже делать аборты

Медики даже закупили контрацептивов, чтобы сибирячки сохраняли здоровье для будущих родов

Врачи утверждают, что новосибирские женщины всё чаще стали отказываться от абортов 
Врачи утверждают, что новосибирские женщины всё чаще стали отказываться от абортов 

Жительницы Новосибирской области всё реже решаются прерывать беременность — за несколько лет в регионе, как и по всей России, заметно снизилось число абортов.


О снижении числа абортов рассказали в минздраве Новосибирской области в ответ на запрос НГС. По информации министерства, в 2018 году на тысячу женщин фертильного возраста приходилось 24 аборта. В 2017 году 26 женщин из тысячи делали аборт, в 2016 году — 30 женщин, а в 2015 году — 31 женщина.


Статистика по Новосибирской области подтверждает общероссийскую тенденцию — по данным ТАСС, в конце апреля Минздрав РФ подсчитал, что в стране число абортов за год снизилось на 60 тысяч.


Новосибирский минздрав сообщил НГС, что сейчас в регионе работают 25 кабинетов доабортного консультирования. Кроме того, в 2019 году ведомство «в целях сохранения репродуктивного здоровья женщин для последующих рождений» закупит контрацептивов на сумму 5 миллионов рублей.


«Также в 2019 году запланированы лекции для педагогов по организации профилактической работы с подростками и молодёжью; уроки здоровья для старшеклассников; лекции для учащихся средних профессиональных и высших учебных заведений для профилактики половой распущенности», — отметили в ведомстве.


Минздрав добавил, что собирается устраивать и профилактические акции, а также выступать в СМИ, чтобы рассказывать жителям «о вреде проведения абортов».


Сибирячки стали не только реже делать аборты, но и вообще — меньше рожать. В Новосибирскстате рассказали, что в 2018 году рождаемость заметно упала, при этом новосибирские женщины всё равно вывели регион в тройку самых плодовитых в Сибири.

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