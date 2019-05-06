Новосибирские женщины стали реже делать аборты

Врачи утверждают, что новосибирские женщины всё чаще стали отказываться от абортов

Жительницы Новосибирской области всё реже решаются прерывать беременность — за несколько лет в регионе, как и по всей России, заметно снизилось число абортов.







О снижении числа абортов рассказали в минздраве Новосибирской области в ответ на запрос НГС. По информации министерства, в 2018 году на тысячу женщин фертильного возраста приходилось 24 аборта. В 2017 году 26 женщин из тысячи делали аборт, в 2016 году — 30 женщин, а в 2015 году — 31 женщина.







Статистика по Новосибирской области подтверждает общероссийскую тенденцию — по данным ТАСС, в конце апреля Минздрав РФ подсчитал, что в стране число абортов за год снизилось на 60 тысяч.







Новосибирский минздрав сообщил НГС, что сейчас в регионе работают 25 кабинетов доабортного консультирования. Кроме того, в 2019 году ведомство «в целях сохранения репродуктивного здоровья женщин для последующих рождений» закупит контрацептивов на сумму 5 миллионов рублей.







«Также в 2019 году запланированы лекции для педагогов по организации профилактической работы с подростками и молодёжью; уроки здоровья для старшеклассников; лекции для учащихся средних профессиональных и высших учебных заведений для профилактики половой распущенности», — отметили в ведомстве.







Минздрав добавил, что собирается устраивать и профилактические акции, а также выступать в СМИ, чтобы рассказывать жителям «о вреде проведения абортов».







Сибирячки стали не только реже делать аборты, но и вообще — меньше рожать. В Новосибирскстате рассказали, что в 2018 году рождаемость заметно упала, при этом новосибирские женщины всё равно вывели регион в тройку самых плодовитых в Сибири.