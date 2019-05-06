Эпичная авария с перевернувшейся «Тойотой» на Никитина попала на видео

Водитель в белом костюме сам вылез из машины и схватился за голову

Две машины не смогли разъехаться на перекрёстке Тургенева и Никитина — после удара одна из них перевернулась
Две машины не смогли разъехаться на перекрёстке Тургенева и Никитина — после удара одна из них перевернулась

В распоряжении редакции НГС появилось видео с кадрами утренней аварии на перекрёстке Никитина и Тургенева в Октябрьском районе Новосибирска: после столкновения двух машин одна из них опрокинулась на крышу — водителю удалось выбраться из покорёженного салона без посторонней помощи.


Две записи со своего видеорегистратора в редакцию НГС прислал очевидец, представившийся Евгением. Он пояснил, что авария попала в кадр сегодня в 7:24.


Ранее очевидцы сообщали о том, что на перекрёстке Никитина и Тургенева лежит перевёрнутая «Тойота Спринтер». На подъезде к месту аварии собралась пробка, но подробности ДТП на тот момент были неизвестны.


На записях с регистратора видно, что автомобиль лёг на крышу после столкновения с другой машиной на перекрёстке. 



После аварии водитель перевернувшегося авто сам выбрался из салона и схватился за голову.



«На месте аварии работает бригада скорой помощи», — передавали ранее в службе аварийных комиссаров «Альянс».


Позже в городской ГИБДД рассказали, что ДТП обошлось без пострадавших, в его оформлении автоинспекторы не участвовали.

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