Эпичная авария с перевернувшейся «Тойотой» на Никитина попала на видео

Водитель в белом костюме сам вылез из машины и схватился за голову

Две машины не смогли разъехаться на перекрёстке Тургенева и Никитина — после удара одна из них перевернулась

В распоряжении редакции НГС появилось видео с кадрами утренней аварии на перекрёстке Никитина и Тургенева в Октябрьском районе Новосибирска: после столкновения двух машин одна из них опрокинулась на крышу — водителю удалось выбраться из покорёженного салона без посторонней помощи.





Две записи со своего видеорегистратора в редакцию НГС прислал очевидец, представившийся Евгением. Он пояснил, что авария попала в кадр сегодня в 7:24.







Ранее очевидцы сообщали о том, что на перекрёстке Никитина и Тургенева лежит перевёрнутая «Тойота Спринтер». На подъезде к месту аварии собралась пробка, но подробности ДТП на тот момент были неизвестны.







На записях с регистратора видно, что автомобиль лёг на крышу после столкновения с другой машиной на перекрёстке.









После аварии водитель перевернувшегося авто сам выбрался из салона и схватился за голову.











«На месте аварии работает бригада скорой помощи», — передавали ранее в службе аварийных комиссаров «Альянс».





Позже в городской ГИБДД рассказали, что ДТП обошлось без пострадавших, в его оформлении автоинспекторы не участвовали.

