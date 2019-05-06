МЧС назвало главную причину пожаров в лесах и полях — это новосибирцы

95% всех возгораний в области произошло по вине людей

Основная причина пожаров в том, что местные жители не соблюдают меры безопасности
Основная причина пожаров в том, что местные жители не соблюдают меры безопасности

Количество лесных пожаров в Новосибирской области выросло в 4 раза — в 95% из них виноваты местные жители.


«За неделю отмечается рост количества лесных пожаров почти в 4 раза. Ликвидировано 68 лесных пожаров на общей площади 336 гектаров. Причина пожаров в 95% случаев — действия местного населения», — отчитался сегодня, 6 мая, на совещании в областном правительстве начальник регионального управления МЧС Виктор Орлов.


По его словам, с 1 по 5 мая инспекторы составили 190 протоколов, из них 149 — пожарным надзором, 41 — лесной службой. 


Всего с начала сезона за нарушение правил безопасности оштрафованы 586 человек, возбуждено 1 уголовное дело. 


Один из крупнейших пожаров, связанных с палом травы, случился в конце апреля в Тогучинском районе области — там пришедший с полей огонь уничтожил несколько домов в посёлке Курундус. Менее масштабные пожары из-за сухой травы и мусора случаются и в черте Новосибирска: на минувших выходных огонь вспыхнул на Плющихинском жилмассиве, а пожарные по громкой связи просили не разжигать костры. 

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