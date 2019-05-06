В Новосибирске задержаны двое подозреваемых в убийстве на пляже Академгородка

Ранее они уже были судимы за тяжкие преступления

Убитому Роману Шахматову было 29 лет

В Новосибирске задержаны двое подозреваемых в убийстве Романа Шахматова. Новосибирец погиб от ножевого ранения в шею вечером в субботу, 4 мая, на Центральном пляже Академгородка.







По данным следствия, перед убийством Шахматов поссорился с двумя мужчинами.







«После совершения убийства 31-летние мужчины забрали у потерпевшего мобильный телефон, паспорт и с места происшествия скрылись. Подозреваемые лица ранее привлекались к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления против личности», — рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области.







Сегодня подозреваемых задержали.







«Рома <...> должен был с другом встретиться. Друг запереживал и начал ему звонить, не смог дозвониться. Пошёл на пляж его искать. Пришёл, а там уже была полиция и были люди, которые пытались остановить ему кровь. Ему перерезали сонную артерию», — рассказывала корреспонденту НГС работодатель Романа, директор магазина «Белка» София Гергерт.





Прошлым летом на пляже «Бумеранг» также произошла трагедия. Неизвестные зарезали 16-летнего подростка. Убийц до сих пор не нашли.

