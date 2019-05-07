Центр Новосибирска перекроют в час пик для репетиции парада

НГС публикует подробную карту с перекрытиями на 7 и 8 мая

Сегодня, 7 мая, на Красном проспекте пройдёт репетиция парада Победы
Сегодня, 7 мая, на Красном проспекте пройдёт репетиция парада Победы

Сегодня вечером, 7 мая, в Новосибирске пройдёт вторая репетиция парада Победы — в городе будут перекрывать дороги. С ограничениями в движении из-за подготовки к празднику новосибирцы столкнутся и завтра, 8 мая.


«Для обеспечения безопасности движения и общественного порядка в период подготовки и проведения военного парада и празднования 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне будет ограничено движение транспортных средств», — объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Перекрытия в центре начнутся сегодня с 18:00.


НГС публикует карты перекрытий для читателей.


Центр Новосибирска перекроют в час пик для репетиции парада


Центр Новосибирска перекроют в час пик для репетиции парада


Это вторая репетиция парада Победы — первая состоялась утром в воскресенье, 5 мая.


Центр Новосибирска перекроют в час пик для репетиции парада


Кроме того, перекрытия в разных частях города будут и 8 мая — они коснутся Ленинского и Советского районов.


Центр Новосибирска перекроют в час пик для репетиции парада


Центр Новосибирска перекроют в час пик для репетиции парада


Праздничную программу на День Победы НГС публиковал на прошлой неделе — мы перечислили важные мероприятия 9 Мая и подробно описали маршрут «Бессмертного полка».

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