Удар молнии или ошибка пилота: самое главное, что известно о трагедии с Superjet 100 в Шереметьево

Из-за пожара во время посадки погиб 41 человек

С момента трагедии в Шереметьево прошло 12 часов. Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Мурманск в 18:03 по московскому времени, в 18:25 доложил об аварийной ситуации, а через пять минут совершил аварийную посадку.







По словам одного из членов экипажа, в лайнер после вылета из Шереметьево попала молния, затем у самолета отказала автоматика. Как пишет «Интерфакс», был подан сигнал бедствия, воздушное судно стало заходить на вынужденную посадку. При этом она выполнялась в ручном режиме, а баки в этот момент были практически полными. Однако командир не стал вырабатывать топливо, так как была оборвана связь с землей.







На записи с камеры видеонаблюдения можно разглядеть, что в момент посадки Superjet на большой скорости ударился о полосу, затем подскочил и снова ударился. После этого возник пожар. В итоге хвостовая часть самолёта полностью выгорела. Погиб 41 человек.







Видео: Юлия Сир / Instagram.com





Пассажиры и члены экипажа покидали самолет по надувным трапам. Представитель «Аэрофлота» сообщил, что пассажиры Superjet эвакуировались за 55 секунд при нормативе в 90 секунд, а командир экипажа имел достаточный опыт полетов (на SSJ-100 — 1400 часов, общий налет составляет 6800 часов).







Всего на борту судна находилось 78 человек. Долгое время после ЧП говорилось о 13 погибших, но ночью следственный комитет сообщил, что спаслись только 33 пассажира и четыре члена экипажа. 41 человек погиб. Среди погибших — один член экипажа, а также двое детей. В числе погибших пассажиров рейса SU1492 — гражданин США Джереми Брукс. Он летел совмещенным рейсом из Лос-Анджелеса.









Большинство пострадавших после аварийной посадки самолета в Шереметьево отравились угарным газом. Также они получили различные травмы, рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Один человек поступил в клинику с подозрением на острый инфаркт миокарда. Шесть раненых госпитализированы, двое в тяжелом состоянии находятся в отделении реанимации, добавила министр.







Расследованием будет заниматься госкомиссия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц. В СК говорят, что рассматривают различные версии о причине катастрофы.







Всю информацию о трагедии в Шереметьево в течение этой ночи мы собирали в режиме онлайн.