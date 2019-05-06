Новосибирские пловцы попали в сборную России на Универсиаду в Неаполе

Даниил Марков и Максим Абловацкий попали в сборную благодаря бронзе на чемпионате России

Универсиада в Неаполе пройдёт с 3 по 14 июля — символом Студенческих игр стала русалка

Федерация плавания России огласила состав сборной для участия в Универсиаде-2019 — в команду вошли новосибирцы Даниил Марков и Максим Абловацкий. Всего в состав сборной по плаванию вошёл 31 спортсмен — 18 мужчин и 13 женщин.







«С 3 по 14 июля 2019 года в городе Неаполь (Италия) состоится 30-я Всемирная летняя Универсиада. Студенческая сборная команда России по плаванию была сформирована по итогам отбора на чемпионате России по плаванию», — говорится в официальном сообщении федерации.







В начале апреля Даниил Марков и Максим Абловацкий стали бронзовыми призёрами чемпионата России. Как уточнили в Новосибирской федерации, оба спортсмена тренируются под руководством Александра Мартынова и Сергея Гейбеля.





Предстоящее лето станет насыщенным для новосибирских спортсменов — недавно стало известно, что в июне 6 сибиряков станут участниками Европейских игр в Белоруссии. В Минск в том числе отправятся триумфаторы Рио — Роман Власов и Иван Стретович.