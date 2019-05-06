Травников выразил соболезнования после катастрофы в аэропорту Шереметьево
Он принёс соболезнования всем, кто потерял близких
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказал соболезнования из-за случившейся катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
«Вчера вечером в Шереметьево произошел авиационный инцидент, в результате которого погибли люди. По предварительным данным, погиб 41 человек. Трагедия в первую очередь коснулась жителей Кольского полуострова.
Несмотря на то, что от Новосибирска до Мурманска почти 3000 км, Мурманск, как и любой уголок нашей страны, близок для сибиряков.
Поэтому, я и, уверен, каждый из моих коллег выражаем слова соболезнования людям, которые уже получили скорбные вести о своих близких. Слова поддержки тем, кто в надежде пытается получить сведения о судьбе своих близких. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», — сказал сегодня Андрей Травников во время совещания в правительстве.
Травников попросил своего первого заместителя Юрия Петухова от своего имени и от имени областного правительства направить соболезнования в адрес тех субъектов Российской федерации, которых коснулась трагедия.
После происшествия НГС вёл онлайн, в котором рассказывал об инциденте.
Сегодня, 6 мая, авиакомпания «Аэрофлот» отменила два новосибирских рейса Москва (Шереметьево) — Новосибирск и Новосибирск — Москва (Шереметьево) из-за катастрофы в московском аэропорту.