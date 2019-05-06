Новосибирец выпал из окна девятиэтажки на Северо-Чемском
В обстоятельствах происшествия разбираются следователи
В ночь на понедельник, 6 мая, в Новосибирске из окна девятиэтажного дома на Северо-Чемском жилмассиве выпал мужчина — следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
О том, что с одного из верхних этажей на улице Саввы Кожевникова упал мужчина, корреспонденту НГС сообщил дежурный службы «112».
Эту информацию подтвердил и старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
Он уточнил, что происшествие случилось около двух часов ночи по адресу: Саввы Кожевникова, 13. По информации следователей, житель этого дома выпал из окна своей квартиры на 8-м этаже. Выпавшему было 37 лет.
Сейчас в произошедшем разбираются следователи.
«Назначена экспертиза», — добавил Дмитрий Чечулин.