Новосибирец выпал из окна девятиэтажки на Северо-Чемском

Происшествие случилось сегодня ночью в Кировском районе Новосибирска — выпавшему было 37 лет

В ночь на понедельник, 6 мая, в Новосибирске из окна девятиэтажного дома на Северо-Чемском жилмассиве выпал мужчина — следователи выясняют все обстоятельства случившегося.







О том, что с одного из верхних этажей на улице Саввы Кожевникова упал мужчина, корреспонденту НГС сообщил дежурный службы «112».







Эту информацию подтвердил и старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.







Он уточнил, что происшествие случилось около двух часов ночи по адресу: Саввы Кожевникова, 13. По информации следователей, житель этого дома выпал из окна своей квартиры на 8-м этаже. Выпавшему было 37 лет.





Сейчас в произошедшем разбираются следователи.





«Назначена экспертиза», — добавил Дмитрий Чечулин.