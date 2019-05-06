Новосибирец выпал из окна девятиэтажки на Северо-Чемском

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи

Происшествие случилось сегодня ночью в Кировском районе Новосибирска — выпавшему было 37 лет
Происшествие случилось сегодня ночью в Кировском районе Новосибирска — выпавшему было 37 лет

В ночь на понедельник, 6 мая, в Новосибирске из окна девятиэтажного дома на Северо-Чемском жилмассиве выпал мужчина — следователи выясняют все обстоятельства случившегося.


О том, что с одного из верхних этажей на улице Саввы Кожевникова упал мужчина, корреспонденту НГС сообщил дежурный службы «112».


Эту информацию подтвердил и старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.


Он уточнил, что происшествие случилось около двух часов ночи по адресу: Саввы Кожевникова, 13. По информации следователей, житель этого дома выпал из окна своей квартиры на 8-м этаже. Выпавшему было 37 лет. 


Сейчас в произошедшем разбираются следователи. 


«Назначена экспертиза», — добавил Дмитрий Чечулин.

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