Из-за катастрофы в Шереметьево «Аэрофлот» отменил два новосибирских рейса

Ещё один рейс задержался на несколько часов

Вчера в Шереметьево из-за пожара совершил экстренную посадку самолёт «Аэрофлота»
Вчера в Шереметьево из-за пожара совершил экстренную посадку самолёт «Аэрофлота»

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила два новосибирских рейса Москва (Шереметьево) — Новосибирск и Новосибирск — Москва (Шереметьево) из-за катастрофы в московском аэропорту.


Информация об этом появилась на официальном сайте аэрофлота. 


«В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая», — говорится на сайте.


Всего сегодня из-за происшествия отменено 52 рейса, в том числе в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Краснодар, Томск, Тюмень, Челябинск, Самару и Пермь. 


В Новосибирск отменён рейс SU1306 Москва (Шереметьево) — Новосибирск, а также SU1307 из Новосибирска в Москву. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво с задержкой на 2 часа и 17 минут в Москву вылетел рейс SU1549.


«[Рейсы отменены] по решению авиакомпании, уточняйте», — коротко сообщила пресс-секретарь Толмачёво Ирина Шавшина.


В воскресенье вечером в московском аэропорту Шереметьево из-за пожара совершил экстренную посадку борт «Аэрофлота» SU 1492, летевший в Мурманск. В происшествии погиб 41 человек.


В конце марта в другой авиакатастрофе погибла топ-менеджер и совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева. Её частный самолет разбился во время захода на посадку в аэропорту Эгельсбах в районе Франкфурта-на-Майне.

Прочтений: 6656

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (35)35
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено