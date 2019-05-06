Из-за катастрофы в Шереметьево «Аэрофлот» отменил два новосибирских рейса

Ещё один рейс задержался на несколько часов

Вчера в Шереметьево из-за пожара совершил экстренную посадку самолёт «Аэрофлота»

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила два новосибирских рейса Москва (Шереметьево) — Новосибирск и Новосибирск — Москва (Шереметьево) из-за катастрофы в московском аэропорту.





Информация об этом появилась на официальном сайте аэрофлота.





«В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая», — говорится на сайте.





Всего сегодня из-за происшествия отменено 52 рейса, в том числе в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Краснодар, Томск, Тюмень, Челябинск, Самару и Пермь.





В Новосибирск отменён рейс SU1306 Москва (Шереметьево) — Новосибирск, а также SU1307 из Новосибирска в Москву. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво с задержкой на 2 часа и 17 минут в Москву вылетел рейс SU1549.





«[Рейсы отменены] по решению авиакомпании, уточняйте», — коротко сообщила пресс-секретарь Толмачёво Ирина Шавшина.





В воскресенье вечером в московском аэропорту Шереметьево из-за пожара совершил экстренную посадку борт «Аэрофлота» SU 1492, летевший в Мурманск. В происшествии погиб 41 человек.





В конце марта в другой авиакатастрофе погибла топ-менеджер и совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева. Её частный самолет разбился во время захода на посадку в аэропорту Эгельсбах в районе Франкфурта-на-Майне.