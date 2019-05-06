Фото: новосибирец нарисовал трехмиллиметрового Воина-освободителя на срезе рисового зернышка

Высота воина 3-3,5 миллиметра

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин подготовил особое изделие ко Дню Победы. Мастер нарисовал скульптуру Воина-освободителя на срезе рисового зернышка.







«Я стараюсь к 9 Мая что-нибудь сделать, чтобы пополнить свою коллекцию. Во-вторых, работа не очень сложная. Она заняла у меня два дня подготовки и два дня неспешной работы. Высота воина 3–3,5 миллиметра. А рисовое зернышко примерно шесть миллиметров. Памятники давно присматривал. Скульптурное решение — это сложный вариант <…> А вот изобразить его в черно-белом варианте — это задача попроще», — рассказал корреспонденту НГС Владимир Анискин.







Фотографию работы мастер выложил у себя в соцсетях.







Владимир Анискин часто изготавливает необычные работы к праздникам. Недавно он сделал к Пасхе яйцо из грифеля карандаша высотой в миллиметр.

