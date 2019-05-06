Фото: «Тойота» легла на крышу на перекрёстке в Октябрьском районе
Машина перевернулась на пешеходном переходе
Утром в понедельник, 6 мая, в Октябрьском районе Новосибирска перевернулась Toyota Sprinter.
Авария случилась на перекрёстке улиц Тургенева и Никитина, сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» со ссылкой на своего подписчика.
При этом второго участника ДТП на фото не видно. Информации о пострадавших на момент публикации новости также нет. В службе аварийных комиссаров «Альянс» передали, что на месте работает скорая помощь.
Корреспондент НГС выясняет подробности. В группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска пообещали уточнить информацию.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», на подъезде к месту аварии по улице Никитина скопилась пробка.