Фото: «Тойота» легла на крышу на перекрёстке в Октябрьском районе

Информации о пострадавших в ДТП пока нет

Утром в понедельник, 6 мая, в Октябрьском районе Новосибирска перевернулась Toyota Sprinter.







Авария случилась на перекрёстке улиц Тургенева и Никитина, сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» со ссылкой на своего подписчика.







При этом второго участника ДТП на фото не видно. Информации о пострадавших на момент публикации новости также нет. В службе аварийных комиссаров «Альянс» передали, что на месте работает скорая помощь.





Корреспондент НГС выясняет подробности. В группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска пообещали уточнить информацию.







По данным сервиса «Яндекс.Карты», на подъезде к месту аварии по улице Никитина скопилась пробка.







Скорость транспортного потока упала до 7 километров в час



