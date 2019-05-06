Новая рабочая неделя закончится 4-дневными выходными

Начавшаяся рабочая неделя будет короткой — выходные в честь Дня Победы затянутся на четыре дня

Наступившая рабочая неделя в Новосибирске закончится длинными 4-дневными выходными.





День Победы, который традиционно отмечается 9 мая, в этом году выпадает на четверг. Также нерабочей будет и пятница. Согласно постановлению правительства РФ о переносе выходных дней в 2019 году, нерабочий праздничный день в честь Дня защитника Отечества (23 февраля) в этот раз совпал с субботой и был перенесён на 10 мая. Таким образом, на этой неделе после трёх рабочих дней новосибирцев ждут четыре выходных — с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 мая. На работу нужно будет выходить только в понедельник.







Для тех, кто не знает, чем заняться в предстоящие выходные, НГС подготовил полную программу празднования Дня Победы.