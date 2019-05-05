Видео: новосибирец снял Горный Алтай с высоты птичьего полёта

Он поднял квадрокоптер в воздух на Чуйском тракте

На видео попали зубры, Гейзеровы озёра и ещё много красивых пейзажей

Новосибирец Станислав Ражев снял красоты Горного Алтая на квадрокоптер. Он рассказал, что, возможно, это трейлер к фильму.







«Мы там много видео наснимали, надо как-то выбрать время, сесть и смонтировать [фильм]. Снимали на майских праздниках. Буквально вчера. Съемки проходили на Горном Алтае. Это трасса, Чуйский тракт. Вдоль трассы ехали и там снимали», — рассказал видеограф.







По словам Станислава, снимали во время поездки по трассе по 15–20 минут за раз.





«Зубров снимали, которые там есть. Снимали Гейзеровы озёра, саму дорогу. <...> После перевала Чике-Таман начинается очень красивая трасса, там километров 200–300 очень красивых мест, там можно везде снимать. И плюс цветёт маральник, все горы покрыты фиолетовыми цветочками», — пояснил он.













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