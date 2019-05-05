В горящем самолете, который экстренно сел в Шереметьево, погибли 13 человек
Самолет вылетел в Мурманск и сразу же вернулся в аэропорт
В воскресенье вечером в московском аэропорту Шереметьево из-за пожара совершил экстренную посадку борт «Аэрофлота» SU 1492, летевший в Мурманск. Самолет был полностью охвачен огнем.
Наши коллеги из питерской «Фонтанки» в данных открытых источников обнаружили, что с этим самолетом 7 февраля 2018 года произошел инцидент из-за отказа спойлеров — воздушных тормозов. Но пилотам удалось посадить лайнер. Тогда на борту находились 82 пассажира и 6 членов экипажа.
Один из погибших - бортпроводник Максим Моисеев, сообщает телеграм-канал 112.
Краткая справка о самолете SuperJet 100–95, который выполнял «огненный рейс».
Бортовой номер: RA-89098
В эксплуатации с июня 2017
Первый полет — 21 июня 2017
Крайние рейсы: 4 мая — Шереметьево- Саранск
5 мая Саранск-Шереметьево
5 мая Шереметьево- Саратов-Центральный
5 мая Саратов-Центральный — Шереметьево
5 мая Шереметьево — Мурманск (незавершен)
Вертолетом пострадавших перевозят в больницу Химок.
График скорости (желтая) и высоты (синяя) экстренно севшего борта.
Самолет, сгоревший в Шереметьево, носил имя башкирского поэта Мустая Карима.
Многие пассажиры тормозили эвакуацию и мешали бортпроводникам, доставая и забирая с собой ручную кладь, сообщает телеграм-канал «Караульный» со ссылкой на сотрудников в службе безопасности аэропорта Шереметьево.
«Интерфакс» сообщает, что пилоты лайнера выжили при аварийной посадке. Они находились в передней части самолета, которая не была объята огнем. Для расследования ЧП создадут государственную комиссию.
А всего на борту лайнера было 73 пассажира и 5 членов экипажа.
ТАСС сообщает, что количество погибших увеличилось до 13.
На месте сейчас работают 45 единиц техники и 146 человек. Большинство из них — от МЧС: 105 человек и 32 единицы техники.
Такое страшное фото.
В МЧС дали первый комментарий.
— В 18:30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании в самолёте при совершении посадки в аэропорту Шереметьево. Есть пострадавшие. В 18:40 — локализация, в 18:48 — ликвидация открытого горения.
Смотрите, сколько спецтехники сейчас на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево.
Абсолютно все ведомства разнятся в данных по погибшим.
Минздрав сообщает, что погибли двое. СК — четверо. МЧС — шестеро.
«Аэрофлот» собрал кризисный штаб и начал расследование причин и обстоятельств ЧП.
— Рейс SU-1492 Москва — Мурманск, который вынужденно вернулся в аэропорт назначения по технической причине. Возгорание ликвидировано, — сообщили в авиакомпании. — Есть пострадавшие, количество уточняется, всем нуждающимся оказывается срочная медицинская помощь. Пассажиры покидали борт воздушного судна по аварийным трапам.
Трое бортпроводников спасали людей из горящего «Суперджета», их нашел телеграм-канал Baza. Это Татьяна Касаткина, Максим Моисеев и Ксения Фогель.
По словам членов экипажа рейса «Аэрофлота», на высоте 2100 метров в самолет попала молния, от этого он загорелся, сообщает Mash. Эту информацию подтверждает и ТАСС.
А вот и сама посадка горящего самолета. Она попала на видео.
Очевидцы сообщают, что самолет трижды подпрыгнул на полосе при посадке. Это в авиации называют козлением.
— На моих глазах садился он. Три козла сделал. Третий козел — ударился об полосу. Подломились задние стойки шасси. Ну и загорелся самолет.
По данным говорящего, пожара не было до приземления.
Так выглядит потушенный самолет.
Спасатели пытаются попасть в заднюю часть самолета. Там еще могут быть пострадавшие.
По факту аварийной посадки самолета «Аэрофлота» возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 263 УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек».
По данным «Интерфакса», через несколько минут после взлета пилот SU-1492 подал сигнал бедствия. Садился борт уже без связи с диспетчерами.
ТАСС пишет, что возгорание двигателя могло начаться из-за попавшей в него молнии.
На этом видео видно, как эвакуируют пассажиров рейса SU-1492 по надувным трапам.
Наша читательница Юлия застряла в Москве. Ее самолет должен был приземлиться в Шереметьево, но сел в Домодедово — в Шереметьево из-за происходящего аэропорт не принимает рейсы.
— Представители «Уральских авиалиний» обещают перевезти нас в Домодедово уже в течение часа, — рассказала Юлия. — Можно отказаться от билетов. Возврат стоимости стопроцентный.
Появились данные о причине пожара на борту «Суперджета». Сообщается, что во время взлёта произошел сбой в одном из двигателей. Он отключился, после из него начало вырываться пламя, которое быстро распространялось.
Хронология полета по данным сервиса FlightRadar: в 18:03 (по московскому времени) самолет взлетел, в 18:11 у него появились проблемы с радиосвязью, в 18:25 сообщили об аварийной ситуации, в 18:30 борт приземлился.
— Аэропорт закрыли примерно на 30 минут, потом открыли. Все вылеты сейчас задерживаются, мы стоим на парковке напротив горящего самолёта, ждём, — рассказала 76.RU стюардесса, оказавшаяся в аэропорту. — Ходят слухи, что пострадал один проводник и около десяти человек. Но точно неизвестно.
А по данным телеграм-канала Mash, погибших 10, один человек пострадал.
По предварительным данным, которые опубликовал телеграм-канал Baza, жертвами пожара на борту «Суперджета» стали 12 человек.
А вот маршрут загоревшегося SuperJet. Перед посадкой он покружился над Москвой.
Самолеты, летящие в Шереметьево, поворачивают в другие аэропорты Москвы.
По словам очевидцев, пламя потушили быстро. Минут за 5–7. Сейчас от горячего самолета идет пар.
Есть данные, что все 78 человек, которые были на борту, спасены. Но 26 из них пострадали.
Самолет садился с уже пылающей хвостовой частью.
Прямой эфир из Шереметьево: пассажир из здания аэропорта показывает, что пожар уже потушен, самолет продолжают заливать.
Известно, что на борту есть пострадавшие, информация об их количестве уточняется.
Еще одно видео публикует телеграм-канал «База».
По предварительной информации, проблемы появились уже на взлете, пилоты попытались вернуться в Шереметьево, но самолет загорелся во время экстренной посадки.