В горящем самолете, который экстренно сел в Шереметьево, погибли 13 человек

Самолет вылетел в Мурманск и сразу же вернулся в аэропорт

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В воскресенье вечером в московском аэропорту Шереметьево из-за пожара совершил экстренную посадку борт «Аэрофлота» SU 1492, летевший в Мурманск. Самолет был полностью охвачен огнем.





01:13





Наши коллеги из питерской «Фонтанки» в данных открытых источников обнаружили, что с этим самолетом 7 февраля 2018 года произошел инцидент из-за отказа спойлеров — воздушных тормозов. Но пилотам удалось посадить лайнер. Тогда на борту находились 82 пассажира и 6 членов экипажа.





01:11





Один из погибших - бортпроводник Максим Моисеев, сообщает телеграм-канал 112.













01:08





Краткая справка о самолете SuperJet 100–95, который выполнял «огненный рейс».





Бортовой номер: RA-89098

В эксплуатации с июня 2017

Первый полет — 21 июня 2017

Крайние рейсы: 4 мая — Шереметьево- Саранск

5 мая Саранск-Шереметьево

5 мая Шереметьево- Саратов-Центральный

5 мая Саратов-Центральный — Шереметьево

5 мая Шереметьево — Мурманск (незавершен)







01:04





Вертолетом пострадавших перевозят в больницу Химок.













00:51





График скорости (желтая) и высоты (синяя) экстренно севшего борта.













00:48





Самолет, сгоревший в Шереметьево, носил имя башкирского поэта Мустая Карима.





00:45





Многие пассажиры тормозили эвакуацию и мешали бортпроводникам, доставая и забирая с собой ручную кладь, сообщает телеграм-канал «Караульный» со ссылкой на сотрудников в службе безопасности аэропорта Шереметьево.







00:43





«Интерфакс» сообщает, что пилоты лайнера выжили при аварийной посадке. Они находились в передней части самолета, которая не была объята огнем. Для расследования ЧП создадут государственную комиссию.







00:39





А всего на борту лайнера было 73 пассажира и 5 членов экипажа.





00:37





ТАСС сообщает, что количество погибших увеличилось до 13.





00:36





На месте сейчас работают 45 единиц техники и 146 человек. Большинство из них — от МЧС: 105 человек и 32 единицы техники.





00:34





Такое страшное фото.

















00:34





В МЧС дали первый комментарий.





— В 18:30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании в самолёте при совершении посадки в аэропорту Шереметьево. Есть пострадавшие. В 18:40 — локализация, в 18:48 — ликвидация открытого горения.





00:33





Смотрите, сколько спецтехники сейчас на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево.













00:30





Абсолютно все ведомства разнятся в данных по погибшим.





Минздрав сообщает, что погибли двое. СК — четверо. МЧС — шестеро.





00:19





«Аэрофлот» собрал кризисный штаб и начал расследование причин и обстоятельств ЧП.





— Рейс SU-1492 Москва — Мурманск, который вынужденно вернулся в аэропорт назначения по технической причине. Возгорание ликвидировано, — сообщили в авиакомпании. — Есть пострадавшие, количество уточняется, всем нуждающимся оказывается срочная медицинская помощь. Пассажиры покидали борт воздушного судна по аварийным трапам.







00:18





Трое бортпроводников спасали людей из горящего «Суперджета», их нашел телеграм-канал Baza. Это Татьяна Касаткина, Максим Моисеев и Ксения Фогель.











00:14





По словам членов экипажа рейса «Аэрофлота», на высоте 2100 метров в самолет попала молния, от этого он загорелся, сообщает Mash. Эту информацию подтверждает и ТАСС.





00:10





А вот и сама посадка горящего самолета. Она попала на видео.





















00:07





Очевидцы сообщают, что самолет трижды подпрыгнул на полосе при посадке. Это в авиации называют козлением.





— На моих глазах садился он. Три козла сделал. Третий козел — ударился об полосу. Подломились задние стойки шасси. Ну и загорелся самолет.







По данным говорящего, пожара не было до приземления.





00:05





Так выглядит потушенный самолет.













23:59





Спасатели пытаются попасть в заднюю часть самолета. Там еще могут быть пострадавшие.





23:58





По факту аварийной посадки самолета «Аэрофлота» возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 263 УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек».







23:57





По данным «Интерфакса», через несколько минут после взлета пилот SU-1492 подал сигнал бедствия. Садился борт уже без связи с диспетчерами.





23:57





ТАСС пишет, что возгорание двигателя могло начаться из-за попавшей в него молнии.







23:54





На этом видео видно, как эвакуируют пассажиров рейса SU-1492 по надувным трапам.



















23:46





Наша читательница Юлия застряла в Москве. Ее самолет должен был приземлиться в Шереметьево, но сел в Домодедово — в Шереметьево из-за происходящего аэропорт не принимает рейсы.





— Представители «Уральских авиалиний» обещают перевезти нас в Домодедово уже в течение часа, — рассказала Юлия. — Можно отказаться от билетов. Возврат стоимости стопроцентный.





23:42





Появились данные о причине пожара на борту «Суперджета». Сообщается, что во время взлёта произошел сбой в одном из двигателей. Он отключился, после из него начало вырываться пламя, которое быстро распространялось.





23:39





Хронология полета по данным сервиса FlightRadar: в 18:03 (по московскому времени) самолет взлетел, в 18:11 у него появились проблемы с радиосвязью, в 18:25 сообщили об аварийной ситуации, в 18:30 борт приземлился.





23:38





— Аэропорт закрыли примерно на 30 минут, потом открыли. Все вылеты сейчас задерживаются, мы стоим на парковке напротив горящего самолёта, ждём, — рассказала 76.RU стюардесса, оказавшаяся в аэропорту. — Ходят слухи, что пострадал один проводник и около десяти человек. Но точно неизвестно.









23:37





А по данным телеграм-канала Mash, погибших 10, один человек пострадал.









23:36





По предварительным данным, которые опубликовал телеграм-канал Baza, жертвами пожара на борту «Суперджета» стали 12 человек.







23:34





А вот маршрут загоревшегося SuperJet. Перед посадкой он покружился над Москвой.













23:29





Самолеты, летящие в Шереметьево, поворачивают в другие аэропорты Москвы.













23:28





По словам очевидцев, пламя потушили быстро. Минут за 5–7. Сейчас от горячего самолета идет пар.





23:12





Есть данные, что все 78 человек, которые были на борту, спасены. Но 26 из них пострадали.







23:08





Самолет садился с уже пылающей хвостовой частью.









23:08





Прямой эфир из Шереметьево: пассажир из здания аэропорта показывает, что пожар уже потушен, самолет продолжают заливать.













23:01





Известно, что на борту есть пострадавшие, информация об их количестве уточняется.





23:00





Еще одно видео публикует телеграм-канал «База».









22:58





По предварительной информации, проблемы появились уже на взлете, пилоты попытались вернуться в Шереметьево, но самолет загорелся во время экстренной посадки.



