«Феноменальный матч»: новосибирские волейболисты выиграли последний матч чемпионата России

Команда завершила сезон, заняв 5-е место

Игроки новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» в рамках второго матча серии за 5-е — 8-е места чемпионата России дома выиграли у команды «Белогорье» из Белгорода — встреча завершилась со счётом 3:2 (28:26, 25:18, 17:25, 21:25, 17:15).







Новосибирские волейболисты уступили соперникам в третьем и четвёртом сетах. Исход игры решился в тай-брейке.





«Феноменальный матч под занавес сезона — "Локомотив" и "Белогорье" разыграли тай-брейк, который вывел новосибирцев в Кубок Вызова. Достойное завершение сезона! Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении сезона и особенно сегодня — на решающем домашнем матче!» — сообщает пресс-служба ВК «Локомотив».





Первый матч против команды «Белогорье» прошёл в минувшую пятницу, 3 мая. Он также завершился победой новосибирской команды.