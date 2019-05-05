Пять новосибирцев получили госнаграды от Путина

В список попали министр, учёный, два железнодорожника и пилот





Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о присуждении государственных наград и почётных званий — в список отличившихся вошли пять представителей Новосибирской области.







За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра Института цитологии и генетики СО РАН Михаил Воевода.





Также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили два работника РЖД: оператор дефектоскопной тележки Татарской дистанции пути Александр Запруднев и машинист крана на железнодорожном ходу путевой машинной станции Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути Виктор Тарадойн.





Помимо этого президент раздал почётные звания двум новосибирцам.





«За большой вклад в развитие здравоохранения присвоить почётные звания "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" <...> Хальзову Константину Васильевичу — министру здравоохранения Новосибирской области», — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.





Почётного звания «Заслуженный пилот Российской Федерации» удостоен заместитель генерального директора по лётной эксплуатации ПАО «Авиакомпания Сибирь» Борис Камышев.





В конце апреля Владимир Путин присвоил звание «Герой Труда» жительнице Новосибирской области, которая проработала на железной дороге более 35 лет.