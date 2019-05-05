«Ему перерезали сонную артерию»: новосибирца зарезали на Центральном пляже Академгородка

У него забрали телефон и паспорт

По факту убийства следователи возбудили уголовное дело
По факту убийства следователи возбудили уголовное дело

Вечером в субботу, 4 мая, на Центральном пляже Академгородка неизвестные зарезали 29-летнего жителя Новосибирска Романа Шахматова.


«Рома просто пошёл вчера загорать на пляж. И он должен был с другом встретиться. Друг запереживал и начал ему звонить, не смог дозвониться. Пошёл на пляж его искать. Пришёл, а там уже была полиция, и были люди, которые пытались остановить ему кровь. Ему перерезали сонную артерию. Женю, его друга, допрашивали. [У Ромы] забрали телефон и паспорт ещё», — сообщила корреспонденту НГС работодатель Романа, директор магазина «Белка» София Гергерт.


По её словам, у молодого человека нет родственников, он вырос в детском доме. Пришёл работать к ней два года назад.


«Он у меня шил. Он пришёл, и с нуля мы его обучили шить. Продукцию шил при производстве и клиентов обслуживал. <...> Хороший мальчик был. Он добрый, отзывчивый и в работе, и с людьми», — рассказала она.


В Следственном комитете факт убийства подтвердили.


«По факту убийства 29-летнего мужчины на Центральном пляже Советского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105. В настоящее время проводится расследование», — рассказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.


Прошлым летом на пляже Академгородка неизвестные зарезали 16-летнего подростка. Следствие составило фоторобот убийцы школьника. Однако его до сих пор не нашли.

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