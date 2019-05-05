«Жизнь меня к такому не готовила»: в Новосибирске заново открыли выставку о «монстрации»

В этом году плакаты и арт-объекты сгруппировали по тематике

В Городском центре изобразительных искусств (ГЦИИ) переоткрыли выставку о «монстрации», приуроченную к 15-летию акции — её дополнили залом с плакатами, которые новосибирцы приготовили к «монстрации» 2019 года.







Как рассказала руководитель информотдела ГЦИИ Ангелина Бурлюк, в экспозицию вошло около сотни плакатов и арт-объектов — примерно треть от того, что новосибирцы передали в этом году на выставку.







Монтаж экспозиции завершили непосредственно перед открытием





Плакаты собрали в трёх зонах по тематике: новосибирцы на них шутят и используют популярные мемы, рефлексируют о жизни и городе и отзываются на актуальную политическую и общественную повестку — например, шутят о законе о фейковых новостях и феминизме.







Один из лозунгов прошлых лет, «Смысл задаётся контекстом», должен стать ключом к пониманию всей юбилейной экспозиции, говорят в ГЦИИ





Среди плакатов 2019 года было немало философских





Самые популярные приёмы — традиционно многозначность, заигрывания с массовой культурой (в числе самых многочисленных тем — события сериала «Игра престолов» и киноэпопеи о «Мстителях») и языком.







Монстранты каждый год переосмысливают популярные мемы, 2019-й не стал исключением





Совсем без политики не обошлось: новосибирцев очень волнует ситуация в стране и в обществе





Первоначально выставку хотели закрыть финисажем с плакатами «монстрации» этого года, но решили продлить — она будет работать до 12 мая.







Всего на выставку отдали более 200 плакатов, из них примерно треть попала в экспозицию





Экспозиция дополнила выставочный проект, посвящённый 15-летию новосибирской акции





Ранее НГС тоже вспомнил историю «монстрации» и собрал фоторепортаж с самыми яркими лозунгами за 15 лет.

