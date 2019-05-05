фоторепортаж

«Жизнь меня к такому не готовила»: в Новосибирске заново открыли выставку о «монстрации»

Экспозицию к 15-летию акции дополнили плакатами 2019 года

В этом году плакаты и арт-объекты сгруппировали по тематике
В этом году плакаты и арт-объекты сгруппировали по тематике

В Городском центре изобразительных искусств (ГЦИИ) переоткрыли выставку о «монстрации», приуроченную к 15-летию акции — её дополнили залом с плакатами, которые новосибирцы приготовили к «монстрации» 2019 года.


Как рассказала руководитель информотдела ГЦИИ Ангелина Бурлюк, в экспозицию вошло около сотни плакатов и арт-объектов — примерно треть от того, что новосибирцы передали в этом году на выставку.


Монтаж экспозиции завершили непосредственно перед открытием
Монтаж экспозиции завершили непосредственно перед открытием


Плакаты собрали в трёх зонах по тематике: новосибирцы на них шутят и используют популярные мемы, рефлексируют о жизни и городе и отзываются на актуальную политическую и общественную повестку — например, шутят о законе о фейковых новостях и феминизме.


Один из лозунгов прошлых лет, «Смысл задаётся контекстом», должен стать ключом к пониманию всей юбилейной экспозиции, говорят в ГЦИИ
Один из лозунгов прошлых лет, «Смысл задаётся контекстом», должен стать ключом к пониманию всей юбилейной экспозиции, говорят в ГЦИИ


Среди плакатов 2019 года было немало философских
Среди плакатов 2019 года было немало философских


Самые популярные приёмы — традиционно многозначность, заигрывания с массовой культурой (в числе самых многочисленных тем — события сериала «Игра престолов» и киноэпопеи о «Мстителях») и языком.


Монстранты каждый год переосмысливают популярные мемы, 2019-й не стал исключением
Монстранты каждый год переосмысливают популярные мемы, 2019-й не стал исключением


Совсем без политики не обошлось: новосибирцев очень волнует ситуация в стране и в обществе
Совсем без политики не обошлось: новосибирцев очень волнует ситуация в стране и в обществе


Первоначально выставку хотели закрыть финисажем с плакатами «монстрации» этого года, но решили продлить — она будет работать до 12 мая.


Всего на выставку отдали более 200 плакатов, из них примерно треть попала в экспозицию
Всего на выставку отдали более 200 плакатов, из них примерно треть попала в экспозицию


Экспозиция дополнила выставочный проект, посвящённый 15-летию новосибирской акции
Экспозиция дополнила выставочный проект, посвящённый 15-летию новосибирской акции


Ранее НГС тоже вспомнил историю «монстрации» и собрал фоторепортаж с самыми яркими лозунгами за 15 лет.

Прочтений: 2308

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (45)45
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено