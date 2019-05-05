«Жизнь меня к такому не готовила»: в Новосибирске заново открыли выставку о «монстрации»
Экспозицию к 15-летию акции дополнили плакатами 2019 года
В Городском центре изобразительных искусств (ГЦИИ) переоткрыли выставку о «монстрации», приуроченную к 15-летию акции — её дополнили залом с плакатами, которые новосибирцы приготовили к «монстрации» 2019 года.
Как рассказала руководитель информотдела ГЦИИ Ангелина Бурлюк, в экспозицию вошло около сотни плакатов и арт-объектов — примерно треть от того, что новосибирцы передали в этом году на выставку.
Плакаты собрали в трёх зонах по тематике: новосибирцы на них шутят и используют популярные мемы, рефлексируют о жизни и городе и отзываются на актуальную политическую и общественную повестку — например, шутят о законе о фейковых новостях и феминизме.
Самые популярные приёмы — традиционно многозначность, заигрывания с массовой культурой (в числе самых многочисленных тем — события сериала «Игра престолов» и киноэпопеи о «Мстителях») и языком.
Первоначально выставку хотели закрыть финисажем с плакатами «монстрации» этого года, но решили продлить — она будет работать до 12 мая.
Ранее НГС тоже вспомнил историю «монстрации» и собрал фоторепортаж с самыми яркими лозунгами за 15 лет.