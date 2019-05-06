Компания из Барнаула открыла на «Студенческой» кафе с тропической пиццей и шаурмой с том-ямом

Создатели пиццерии решили отказаться от привычного итальянского колорита в названии и оформлении





В торговом центре «Метромаркет» рядом с метро «Студенческая» в Ленинском районе Новосибирска открылось заведение Miami pizza. Кафе открыла компания из Барнаула.







Maiami pizza заняла угловое помещение на первом этаже с тыльной части ТЦ. У заведения два отдельных входа — и оба выходят сразу на улицу, попасть в «Метромаркет» через пиццерию нельзя.







Пицца «Пеперони» за 299 рублей





На входе посетителя встречает оптическая иллюзия: вошедший попадает в недлинный коридор, одна стенка которого сделана прозрачной — через неё виден зал, а другая представляет собой зеркало, в котором отражается противоположная сторона. Для того чтобы понять, где в заведении можно сделать заказ, придётся сделать пару шагов вперёд.







Одним из мотивов дизайна стал сёрфинг





Зал оформлен в ярких тонах. Один из высоких столов стилизован под доску для серфинга. Куски такой же доски торчат из стены, а с ламп свисает декоративная пластиковая зелень.







В меню почти набор блюд фастфуда: пицца, хот-доги, шаурма, блюда на воке. Цены на пиццу начинаются от 299 рублей за круг 30 см, хот-доги стоят от 129 рублей. Кроме классических позиций есть «авторские» блюда, например «тихоокеанская» пицца с лососем, креветками и мидиями или «том-ям шаурма».







Пиццерия открылась на углу торгового центра, но попасть через нее в ТЦ нельзя





По данным системы «Контур.Фокус», ООО «Майями пицца» зарегистрировано в Барнауле в декабре прошлого года. У него единственный учредитель, все прочие предприятия которого занимались ремонтом компьютеров.





Управляющий заведением, который представился как Кирилл, рассказал корреспонденту НГС, что владельцы рассчитывают привлечь в том числе молодую клиентуру, которая сейчас покупает шаурму и хот-доги в многочисленных точках на «Студенческой», торгующих навынос.





«Мы считаем, что у нас достаточно низкий средний чек, так что заведение будет интересно и студентам, и людям с детьми», — объяснил руководитель «Майами пицца».





Новому заведению придется нелегко. На «Студенческой» уже работает несколько точек с похожим меню. Прежде всего это сетевая Dodo pizza, New York Pizza, Bella Mozzarella и кафе Morricone, где пицца продается порционно. Наличие сильных конкурентов уже заставило здесь свернуть деятельность владельцев итальянского кафе Mama Mulino. Что же касается шаурмы и хот-догов, то концентрация точек, где готовят эти блюда, на «Студенческой» и вовсе самая высокая в городе.