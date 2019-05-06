Компания из Барнаула открыла на «Студенческой» кафе с тропической пиццей и шаурмой с том-ямом

В закусочной стоят столы в форме досок для сёрфинга

Создатели пиццерии решили отказаться от привычного итальянского колорита в названии и оформлении 
Создатели пиццерии решили отказаться от привычного итальянского колорита в названии и оформлении 


В торговом центре «Метромаркет» рядом с метро «Студенческая» в Ленинском районе Новосибирска открылось заведение Miami pizza. Кафе открыла компания из Барнаула. 


Maiami pizza заняла угловое помещение на первом этаже с тыльной части ТЦ. У заведения два отдельных входа — и оба выходят сразу на улицу, попасть в «Метромаркет» через пиццерию нельзя.


Пицца «Пеперони» за 299 рублей
Пицца «Пеперони» за 299 рублей


На входе посетителя встречает оптическая иллюзия: вошедший попадает в недлинный коридор, одна стенка которого сделана прозрачной — через неё виден зал, а другая представляет собой зеркало, в котором отражается противоположная сторона. Для того чтобы понять, где в заведении можно сделать заказ, придётся сделать пару шагов вперёд.


Одним из мотивов дизайна стал сёрфинг
Одним из мотивов дизайна стал сёрфинг


Зал оформлен в ярких тонах. Один из высоких столов стилизован под доску для серфинга. Куски такой же доски торчат из стены, а с ламп свисает декоративная пластиковая зелень.


В меню почти набор блюд фастфуда: пицца, хот-доги, шаурма, блюда на воке. Цены на пиццу начинаются от 299 рублей за круг 30 см, хот-доги стоят от 129 рублей. Кроме классических позиций есть «авторские» блюда, например «тихоокеанская» пицца с лососем, креветками и мидиями или «том-ям шаурма».


Пиццерия открылась на углу торгового центра, но попасть через нее в ТЦ нельзя
Пиццерия открылась на углу торгового центра, но попасть через нее в ТЦ нельзя


По данным системы «Контур.Фокус», ООО «Майями пицца» зарегистрировано в Барнауле в декабре прошлого года. У него единственный учредитель, все прочие предприятия которого занимались ремонтом компьютеров. 


Управляющий заведением, который представился как Кирилл, рассказал корреспонденту НГС, что владельцы рассчитывают привлечь в том числе молодую клиентуру, которая сейчас покупает шаурму и хот-доги в многочисленных точках на «Студенческой», торгующих навынос. 


«Мы считаем, что у нас достаточно низкий средний чек, так что заведение будет интересно и студентам, и людям с детьми», — объяснил руководитель «Майами пицца».


Новому заведению придется нелегко. На «Студенческой» уже работает несколько точек с похожим меню. Прежде всего это сетевая Dodo pizza, New York Pizza, Bella Mozzarella и кафе Morricone, где пицца продается порционно. Наличие сильных конкурентов уже заставило здесь свернуть деятельность владельцев итальянского кафе Mama Mulino. Что же касается шаурмы и хот-догов, то концентрация точек, где готовят эти блюда, на «Студенческой» и вовсе самая высокая в городе.

Прочтений: 2673

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено