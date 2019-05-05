Брюнетка из Новосибирска сразила судей на чемпионате Европы по бодифитнесу

Новосибирская спортсменка (в центре) стала чемпионкой Европы по бодифитнесу

Новосибирская спортсменка Ольга Луценко завоевала золото чемпионата Европы по бодифитнесу, который 4 мая завершился в испанском городе Санта Сусана.







По информации официального сайта Международной федерации бодибилдинга (IFBB), Ольга Луценко стала победительницей в категории среди женщин до 158 см, обойдя коллег по сборной Карину Щербак и Кристину Сивохину, которые получили серебро и бронзу соответственно.











По данным сайта Федерации бодибилдинга России, в прошлом году Ольга Луценко стала чемпионкой мира по бодифитнесу в своей категории, а российская сборная заняла второе место в общем командном зачёте.







Новосибирские девушки не впервые побеждают на соревнованиях по бодибилдингу и бодифитнесу: их признают лучшими фитнес-моделями и присуждают им высшие награды чемпионатов.

