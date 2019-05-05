Брюнетка из Новосибирска сразила судей на чемпионате Европы по бодифитнесу

Российская сборная собрала основные награды соревнований в Испании

Новосибирская спортсменка (в центре) стала чемпионкой Европы по бодифитнесу
Новосибирская спортсменка (в центре) стала чемпионкой Европы по бодифитнесу

Новосибирская спортсменка Ольга Луценко завоевала золото чемпионата Европы по бодифитнесу, который 4 мая завершился в испанском городе Санта Сусана.


По информации официального сайта Международной федерации бодибилдинга (IFBB), Ольга Луценко стала победительницей в категории среди женщин до 158 см, обойдя коллег по сборной Карину Щербак и Кристину Сивохину, которые получили серебро и бронзу соответственно. 


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Две чемпионки Европы 2019 +overall @_kazyulya_ 🏆🥂 А ещё мы летаем одними рейсами , живем вместе в номере и вообще мы с Юлей на одной волне ! Спасибо тебе огромное за эмоции , тёплую и весёлую компанию ! 💋😍МЫ ЛУЧШИЕ😝🤝💪🏾 Р.s сегодня болеем за нашу команду на соревнованиях , ещё шопинг и кафешки #santasussana 🤪🥳🔥отмечаем и наслаждается победой 🏆🥂 любим и ценим нашего тренера @iveta_fitness ❤️спасибо 👑 #statsenkoteam #вкуспобеды #getbigtv #чемпионки #spain🇪🇸 #champions #europe #fitnessmotivation #friends #fbbr #bodyfitness #сборнаяроссии

Публикация от Ольга Phoenix Луценко (@olgalutsenko_ifbb)


По данным сайта Федерации бодибилдинга России, в прошлом году Ольга Луценко стала чемпионкой мира по бодифитнесу в своей категории, а российская сборная заняла второе место в общем командном зачёте.


Новосибирские девушки не впервые побеждают на соревнованиях по бодибилдингу и бодифитнесу: их признают лучшими фитнес-моделями и присуждают им высшие награды чемпионатов.

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